Ford, Lincoln Üretimini ABD'ye Taşıyor
Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030'da Çin'den ABD'ye taşıyacak.
Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılında Çin'den ABD'ye taşıyacağını açıkladı. Bu karar, ABD otomotiv üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.
Ford CEO'su Jim Farley, bu adımın tarifeler nedeniyle alındığını ve şirketin üretim stratejisinde önemli bir değişiklik olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Ford, Lincoln Üretimini ABD'ye Taşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?