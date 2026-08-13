Ford, Lincoln Üretimini ABD\'ye Taşıyor

Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılında Çin'den ABD'ye taşıyacağını açıkladı. Bu karar, ABD otomotiv üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ford CEO'su Jim Farley, bu adımın tarifeler nedeniyle alındığını ve şirketin üretim stratejisinde önemli bir değişiklik olduğunu belirtti.