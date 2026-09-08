GM, CarPlay ve Android Auto'yu kaldırma planında Lyriq'i istisna tuttu - Son Dakika
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GM, CarPlay ve Android Auto'yu kaldırma planında Lyriq'i istisna tuttu

GM, CarPlay ve Android Auto\'yu kaldırma planında Lyriq\'i istisna tuttu
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General Motors, kendi yapay zeka tabanlı bilgi-eğlence sistemine geçiş yaparken, Cadillac Lyriq'in 2027 modelinde Apple CarPlay ve Android Auto'yu desteklemeye devam edecek. Şirket, bu kararı müşteri geri bildirimlerine dayandırdı, ancak diğer modellerde bu sistemlerin kaldırılması sürücüleri üçüncü taraf çözümlere yönlendiriyor.

Otomobil üreticileri, Android Auto ve Apple CarPlay'den vazgeçerek kendi bilgi-eğlence sistemlerine yöneliyor. Bu eğilim, eleştirmenlerin bunu abonelik modellerine ve veri odaklı gelir elde etmeye yönelik bir endüstri hamlesi olarak nitelendirmesiyle tartışma yarattı. Yöneticiler ise bu hareketin daha sorunsuz ve işlevsel bir araç içi deneyim sağladığını savunuyor.

Bu harekete en çok yatırım yapan şirketlerden biri General Motors (GM). Geçen yıl CEO Mary Barra, GM'in benzinli araçlarında Apple CarPlay ve Android Auto'yu aşamalı olarak kaldıracağını doğruladı ve 2023'te elektrikli araçlardan bu popüler eğlence sistemlerini kaldırma kararını yineledi. Şirket, bunun yerine kendi bilgi-eğlence sistemini geliştiriyor ve yerleşik Google işletim sistemini Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ile değiştiriyor. Nisan ayındaki basın açıklamasında şirket, 2026'nın sonuna kadar 'özel araç verileriyle ince ayarlanmış, her ihtiyacınızı öngörmeye yardımcı olan özel yapım bir yapay zeka asistanı' sunmayı umduğunu belirtti.

Ancak GM'in model yelpazesindeki her araç üçüncü taraf sistemlere erişimini kaybetmeyecek. Cadillac'ın lüks elektrikli SUV'u Lyriq'in 2027 modelinin hem Android Auto hem de Apple CarPlay'i desteklemeye devam edeceği bildiriliyor. Lyriq'in telefon yansıtma sistemlerine erişimini koruma kararı, GM'in Chevy Silverado EV Work Truck ve GMC Hummer EV gibi elektrikli araçlarda yerel uygulamalara geçişi göz önüne alındığında şaşırtıcı. Şu an itibarıyla bu elektrikli SUV, Kuzey Amerika'da satılan ve her iki bilgi-eğlence sistemiyle uyumlu tek GM EV'si olacak.

GM'in Apple CarPlay ve Android Auto'dan geçişi tartışmalı olsa da şirket yöneticileri bunun sonuçta daha güçlü bir ürüne yol açacağını belirtti. Barra, The Verge'in Decoder podcast'inde yaptığı röportajda, müşterilerin GM'in kendi sistemi ile üçüncü taraf uygulamalar arasında geçiş yapmanın 'çok zor' olduğuna dair geri bildirim aldıklarını söyledi. Şimdi GM, akıllı rota planlama, kişiselleştirilmiş eğlence sistemleri, eller serbest mesajlaşma ve akış uygulamaları gibi özellikler sunan yapay zeka tabanlı bir sisteme müşterilerin daha çok güveneceğine bahse giriyor. Bu göz önüne alındığında, GM'in Lyriq konusundaki mantığı kafa karıştırıcı. CarBuzz raporunda bir Cadillac temsilcisi, şirketin telefon yansıtma uygulamalarına erişimi 'müşteri geri bildirimlerine dayanarak' koruduğunu açıkladı. Ancak bu mantığın GM'in diğer modellerine neden uygulanmadığı veya bunun gelecekteki hamlelerin bir işareti olup olmadığı belirsiz.

Kendi uygulamasına öncelik veren GM, kritik üçüncü taraf uygulamalara erişim sağlamak için çaba gösterdi. Örneğin geçen Aralık ayında GM, Apple Music'in 2025 ve 2026 modellerinin tümü için araç içi yazılım platformunda sunulacağını duyurdu. GM Küresel Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Tim Twerdahl, bu eklemeyi 'araçlarımıza doğrudan entegre edilen eğlence seçeneklerini genişletmenin son örneği' olarak tanıttı. Gemini destekli yeni sistemle GM'in Google uyumluluğu, Google Haritalar ve Google Play Store'daki diğer popüler uygulamalara erişim sağlıyor. Telefon yansıtma uygulamasını tercih eden Lyriq dışı GM EV sürücüleri için EV Play LT pratik bir çözüm sunuyor. Chevy, GMC ve Cadillac EV'ler için kablolu ve kablosuz telefon yansıtma sağlayan EV Play LT, popüler telefon yansıtma uygulamaları olmayan sistemlere Apple CarPlay ve Android Auto işlevleri kazandıran üçüncü taraf bir ürün. 199,99 dolar fiyatıyla ve abonelik ücreti olmadan bu ürün, bilgi-eğlence sistemi sorunlarına çare olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

General Motors, Yapay Zeka, Teknoloji, Cadillac, Otomobil, Apple, Son Dakika

Son Dakika Otomobil GM, CarPlay ve Android Auto'yu kaldırma planında Lyriq'i istisna tuttu - Son Dakika

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