Kia EV2 Türkiye'de Ağustos'ta Satışta - Son Dakika
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Kia EV2 Türkiye'de Ağustos'ta Satışta

Kia EV2 Türkiye\'de Ağustos\'ta Satışta
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Kia'nın yeni elektrikli modeli EV2, 450 km menzil ile Ağustos'ta Türkiye'de piyasaya sürülüyor.

Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.

Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ağustos, Kia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kia EV2 Türkiye'de Ağustos'ta Satışta - Son Dakika

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