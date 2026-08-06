Kia EV2 Türkiye'de Ağustos'ta Satışta
Kia'nın yeni elektrikli modeli EV2, 450 km menzil ile Ağustos'ta Türkiye'de piyasaya sürülüyor.
Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.
Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
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