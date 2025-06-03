Kocaeli\'de Otomobil Alev Aldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi, D-100 yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark ederek hızlıca otomobilden inen sürücü M.B. ve araçtaki 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.