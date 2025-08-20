Kütahya'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
Kütahya'da Kaza: İki Yaralı

20.08.2025 17:49
Kütahya'da alt geçidin duvarına çarpan otomobilde iki kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Eskişehir yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen 43 AS 719 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Araçta bulunan M.A. ve A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber/kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: DHA

Kütahya, Sağlık, Kaza

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
