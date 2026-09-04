NHTSA, direksiyonsuz Tesla Cybercab robotaksisini güvenlik incelemesine aldı - Son Dakika
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NHTSA, direksiyonsuz Tesla Cybercab robotaksisini güvenlik incelemesine aldı

NHTSA, direksiyonsuz Tesla Cybercab robotaksisini güvenlik incelemesine aldı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Austin'de hizmet veren Cybercab robotaksi uygulamasını incelemeye başladı. Direksiyon ve pedal içermeyen araç, federal güvenlik standartlarına uygunluğu açısından değerlendiriliyor; inceleme sonucu hizmetin geleceğini belirleyecek.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Cybercab robotaksi uygulamasını değerlendirmeye başladığını duyurdu. Bu gelişme, Tesla'nın Teksas'ın Austin kentinde sınırlı bir alanda otonom yolculuk hizmeti sunmaya başlamasının ardından geldi.

İki kişilik Cybercab, direksiyon simidi, pedallar ve aynalar gibi federal güvenlik normlarının genellikle zorunlu tuttuğu donanımlar olmadan trafiğe çıkıyor. NHTSA sözcüsü, kurumun Tesla ile temas halinde olduğunu ve aracın güvenlik standartlarına uygunluğunun kapsamlı biçimde incelendiğini belirtti.

Bu hizmet, otonom araç teknolojisinin ticari kullanımı için önemli bir adım sayılsa da, yeni nesil araçların mevcut düzenlemelere uyumu konusunda soru işaretleri yaratıyor. İnceleme sonrası Cybercab'in hizmetinin devam edip etmeyeceği ya da düzenleme değişikliği gerekip gerekmeyeceği ise merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil NHTSA, direksiyonsuz Tesla Cybercab robotaksisini güvenlik incelemesine aldı - Son Dakika

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