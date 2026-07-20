Rolls-Royce'da Motor Sorunları Çözülüyor - Son Dakika
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Rolls-Royce'da Motor Sorunları Çözülüyor

20.07.2026 05:21
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Rolls-Royce, CEO Erginbilgiç'in yönetiminde motor dayanıklılığını artırarak kârlarını %40 yükseltti.

Rolls-Royce'un Derby'deki 100 yıllık hangarında, teknisyenler uçak motorlarını söküp onarıyor. Son yıllarda Trent motorlarındaki kanat çatlakları gibi dayanıklılık sorunları nedeniyle motorlar sık sık bakıma geliyordu. Bu durum, havayolu müşterileriyle anlaşmazlıklara ve hisse senedi fiyatının düşmesine yol açmıştı. Ancak CEO Tufan Erginbilgiç'in 2023'te devralmasıyla sorunlar çözüldü: 2025'te temel kârlar %40 artarak 3,5 milyar sterline ulaştı ve hisse senedi fiyatı üç yıl öncesine göre 10 kat arttı.

Erginbilgiç, Trent motorlarının dayanıklılığını artırmak için 1 milyar sterlin ayırdı. Motor kanatlarındaki küçük deliklerin deseni değiştirilerek soğutma %40 iyileştirildi ve kanatların ağırlığı azaltıldı. Bu değişiklikler, motorların uçakta kalma süresini üç katına çıkaracak. Trent 1000 motorlarının yarısına yakını yeni kanatlara kavuştu ve tümünün gelecek hazirana kadar değiştirilmesi planlanıyor. Müşteriler bu değişikliklerin neden daha önce yapılmadığını sorgularken, Rolls-Royce yetkilileri Boeing 737 Max kazalarının ardından sertifikasyon sürecinin yavaşladığını belirtti.

Rolls-Royce ayrıca UltraFan adlı yeni nesil motor teknolojisine yatırım yapıyor. Hem geniş gövdeli hem de dar gövdeli uçaklar için versiyonlar geliştiriliyor. Şirket, dar gövdeli pazarına geri dönmek için ortaklık arayışında. Havacılık sektörü, Farnborough Hava Gösterisi'nde bir araya gelirken, motor üreticileri pandemi sonrası toparlanma ve savunma harcamalarındaki artıştan memnun.

Kaynak: Haber Merkezi

Havacılık, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Rolls-Royce'da Motor Sorunları Çözülüyor - Son Dakika

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