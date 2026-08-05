SIAM'dan Yakıt Kalitesi Açıklaması - Son Dakika
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SIAM'dan Yakıt Kalitesi Açıklaması

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SIAM, yakıt kalitesi ile ilgili haberlere yanıt vererek bağlamın önemini vurguladı.

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM), bazı medya kuruluşlarında yayımlanan ve SIAM iletişiminden alıntılar yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yakıttaki klorür ve kükürt içeriğine odaklanan bu alıntıların bağlamından koparıldığı belirtildi. SIAM, konunun doğru bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

SIAM'dan yapılan resmi açıklamada, mevcut düzenleyici çerçeve kapsamında yakıt kalitesi testlerinin 150'den fazla parametreyi içeren kapsamlı bir süreç olduğu ve bu testlerin petrol pazarlama şirketleri (OMC) tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Söz konusu iletişimin, sektör kuruluşları, petrol şirketleri, otomobil üreticileri ve test kurumları arasında devam eden rutin teknik görüşmelerin bir parçası olduğu kaydedildi. Açıklamada, iletişimde yer alan bazı sayıların ülke genelindeki verilerle doğrulanması gerektiği belirtildi.

SIAM, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı'nın (MoPNG) benzine karıştırılan etanol için klorür/kükürt oranına ilişkin 3 ppm kılavuzunu önlem olarak belirlediğini, OMC'lerin 87.000'den fazla noktada günde 8-12 kez su girişi testi yaptığını ve yağmurdan sonra da kontroller yapıldığını aktardı. SIAM, otomobil sektörünün hükümetin E20 girişimini tam olarak desteklediğini ve bu konuda endişe edilecek bir durum olmadığını, bu tür konuların yıllardır rutin olarak ele alındığını belirtti. Ayrıca SIAM, önceki iletişimini geri çektiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil SIAM'dan Yakıt Kalitesi Açıklaması - Son Dakika

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