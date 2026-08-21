Tata Motors Fiyat Artışı Duyurdu

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPV), Mumbai'de 21 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, içten yanmalı motorlu ve elektrikli tüm otomobil ve SUV modellerinde fiyatları 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25.000 Rs'ye kadar artıracağını duyurdu.

Şirket, zam oranının modele ve donanıma göre değişeceğini ve artan girdi maliyetleri ile enflasyonist baskıların kısmen dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti. TMPV, maliyet artışlarının büyük bölümünü kendisinin üstlendiğini, müşterilere yansıtılan kısmın sınırlı olduğunu ifade etti.

180 milyar dolarlık Tata Group bünyesindeki TMPV, Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden olup, farklı güç aktarma seçenekleriyle bağlantılı teknolojiler ve mobilite çözümleri sunuyor. Eski adı Tata Motors Limited olan şirket, 13 Ekim 2025'te yasal bir düzenlemeyle Tata Motors Passenger Vehicles Limited adını aldı.