Tesla Güncellemesi: Türkçe Grok Asistanı Tanıtıldı - Son Dakika
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Tesla Güncellemesi: Türkçe Grok Asistanı Tanıtıldı

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Tesla, Türkiye'de yeni güncellemeyle 'Hey Grok' sesli asistanı ve diğer özellikleri sundu.

Tesla'nın uzun süredir beklenen yaz güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte Türkçe Grok asistanı Tesla kullanıcılarıyla buluşuyor. Biz de 2024 Model Y Standart Menzil aracımıza 2026.26.1 sürümünü indirerek yeni özellikleri inceledik.

Güncellemenin en dikkat çekici özelliği "Hey Grok" komutuyla aktifleştirilen sesli asistan. Grok sayesinde telefon görüşmesi başlatabiliyor, müzik çalabiliyor, klimayı ayarlayabiliyor ve araç kontrollerini yönetebiliyorsunuz. Ayrıca Tesla'nızla ilgili soruları da yanıtlayabiliyor.

Yeni güncellemeyle gelen diğer özellikler arasında sık kullanılan rotalar, akıllı navigasyon, sürüş istatistikleri, şarj seviyesi ayarı, özel araç kaplamaları, puanlamalı Caraoke, arka ekran kilidi, Supercharger arama kolaylığı, Apple Music iyileştirmeleri, sürüş görselleştirmesi, gelişmiş web tarayıcısı ve yeni animasyonlar bulunuyor.

Grok'u başlatmak için uygulama başlatıcıdan Grok'u seçmek, direksiyondaki ses düğmesine uzun basmak veya "Hey Grok" demek yeterli. Grok'un sesini ve kişiliğini seçebilir, navigasyon hedefleri ekleyebilir, telefon aramaları yapabilir ve pozisyona dayalı hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Konuşmalar Tesla açısından anonimdir.

Puanlamalı Caraoke, park halindeyken şarkı söyleme performansınıza yıldız veriyor. Özel kaplamalar ise telefonunuzdaki fotoğraflarla aracınızı kişiselleştirmenizi sağlıyor. Otomatik Navigasyon rotanıza uyum sağlayarak şerit değişimlerinde yardımcı oluyor. Kamera önizlemesi, Apple Music arayüzü, sürüş görselleştirmesi ve web tarayıcısı da güncellendi. Güvenlik iyileştirmeleri de bu sürümde yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Güncellemesi: Türkçe Grok Asistanı Tanıtıldı - Son Dakika

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