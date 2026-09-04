Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak; toplam 100 bini bulacak - Son Dakika
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Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak; toplam 100 bini bulacak

Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak; toplam 100 bini bulacak
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Volkswagen, ABD tarifeleri ve Çin'deki satış düşüşü nedeniyle 50 bin ek işten çıkarma planladı. Yönetim kurulu planı onayladı; böylece toplam işten çıkarma sayısı yaklaşık 100 bine ulaşacak ve bu, şirketin 89 yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılanma olacak.

Volkswagen, yüksek ABD tarifeleri, Çin'deki satışların yavaşlaması ve rakip otomobil üreticilerinin artan rekabeti nedeniyle maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 50 bin kişilik ek işten çıkarma planladığını duyurdu.

Alman otomobil şirketi, yönetim kurulunun planı 3 Eylül'de oybirliğiyle onayladığını ve bunun 89 yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılanma olduğunu açıkladı. Daha önce planlanan 50 bin işten çıkarmayla birlikte toplamın yaklaşık 100 bin pozisyona ulaşması bekleniyor.

Yatırımcılar haberi olumlu karşıladı. Reuters'in bildirdiğine göre, analistler anlaşmanın şirketin büyüklüğüne ve karmaşık yönetim yapısına rağmen zorlu değişiklikleri yapabildiğini göstermesiyle Volkswagen hisseleri Cuma günü üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

CEO Oliver Blume, şirketi uzun vadede güçlendirmek ve geleceğin araçları ile teknolojisine yatırım yapmaya devam etmek istediklerini söyledi. Blume, 'Tüm iş gücümüze, ortaklarımıza ve dünya genelindeki endüstriyel işlere karşı sorumluluk alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ikonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi kılmak için üç haneli milyar tutarında yatırım yapacağız' dedi.

Volkswagen, işten çıkarmaların küresel otomotiv endüstrisindeki büyük değişimlere uyum çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, daha önce en güçlü pazarlarından biri olan Çin'de zayıflayan araç satışları ve yüksek ABD tarifelerinden etkileniyor. Aynı zamanda Çinli otomobil üreticileri, özellikle elektrikli araçlarda daha güçlü rakipler haline geldi. Otomobil üreticisi geçen yıl yaklaşık 3,4 milyar dolar tarife kaynaklı maliyet bildirdi; karlar son yıllarda keskin bir düşüş gösterdi.

Volkswagen ayrıca yönetim yapısını sadeleştireceğini ve 2035 yılına kadar sattığı araç modeli sayısını yaklaşık yarıya indireceğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki on yıl içinde üretimi azalacak olan Almanya'daki dört fabrika için yeni kullanım alanları araştıracak. Değişikliklerin şirketi daha verimli kılması ve yeni araç ve teknoloji yatırımlarını sürdürmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

Analistler, anlaşmayı Volkswagen için önemli bir adım olarak nitelendirdi ancak planın uygulanmasının onaylanmasından daha zor olabileceği uyarısında bulundu. Deutsche Bank analistleri kararı 'temel bir atılım' ve 'beklenenden çok daha iyi bir sonuç' olarak tanımladı. Ayrıca bu hamlenin Almanya otomotiv endüstrisinde 'hale etkisi' yaratabileceğini ve benzer zorluklarla karşılaşan diğer üreticileri işten çıkarma gibi maliyet önlemleri almaya teşvik edebileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak; toplam 100 bini bulacak - Son Dakika

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