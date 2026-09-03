Volkswagen'de sendika ile yönetim çalışma saatlerinde karşı karşıya - Son Dakika
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Volkswagen'de sendika ile yönetim çalışma saatlerinde karşı karşıya

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Volkswagen'de yönetim, Alman fabrikalarındaki yüksek işçilik maliyetlerini düşürmek için haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasını gündeme getirdi. Sendika IG Metall ise bu öneriye karşı çıkarken, şirketin dört Almanya fabrikasını kapatmayı planladığı ve fazla kapasiteyi yılda 500 bin araç azaltmak istediği belirtiliyor.

Berlin'de Volkswagen'in yeniden yapılandırma planları ve Alman otomobil üretiminin geleceği konusunda yönetim ile sendikalar arasında gerilim sürüyor. Otomobil üreticileri, yüksek yurt içi maliyetlerin karlarını olumsuz etkilediğini, yurtdışından gelen daha ucuz modellerin pazar payını aldığını belirtiyor.

Almanya'nın metal sanayisinde ve otomotiv sektörünün büyük bölümünde tam zamanlı çalışma süresi olarak 35 saatlik hafta uygulanıyor. Bu düzenleme, IG Metall sendikasının 1980'li ve 1990'lı yıllarda yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle standart hale gelmişti.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, 40 saatlik çalışma haftasının ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini söylerken, Şansölye Friedrich Merz de bu sürenin Alman rekabet gücüne zarar verdiğini ifade etti. Ancak iş sözleşmelerindeki değişikliğin sendika ve işverenler arasında müzakere edilmesi gerekiyor.

Oliver Wyman'ın raporuna göre Almanya, araç başına yaklaşık 3.307 dolarla en yüksek otomotiv işçilik maliyetine sahip. İspanya'da bu rakam 955 dolar, Çin'de ise 597 dolar. Analist Ferdinand Dudenhoeffer, saatlik 65 avro işçilik maliyeti üzerinden yaptığı hesapla, aynı ücret için haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasının işçilik maliyetlerini yaklaşık yüzde 13 azaltabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan ING Başekonomisti Carsten Brzeski'ye göre, haftada beş saat fazla çalışmak, Çin gibi düşük maliyetli üretim merkezleriyle aradaki yapısal farkı kapatmayacak. Volkswagen'in ayrıca bir talep sorunu yaşadığını ve bu sorunun daha fazla çalışarak çözülemeyeceği belirtiliyor. Şirket, Avrupa ağındaki fazla kapasiteyi yılda yaklaşık 500 bin araç azaltmayı ve dört Alman fabrikasını kapatmayı gündemine almış durumda.

Volkswagen işçilerinin çoğunu temsil eden IG Metall, sonbaharda yapılacak toplu görüşmeler öncesinde çalışma saatlerinin artırılması önerilerine güçlü şekilde karşı çıkıyor. Ancak 1994'teki bir anlaşma, işçilerin daha düşük ücretle 28,8 saatlik dört günlük haftayı kabul ettiği bir iş birliği örneği olarak gösteriliyor. Bu anlaşma, Volkswagen'in yeniden yapılanmasına ve daha yalın üretim yöntemlerine geçişine zaman kazandırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Almanya, Sendika, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'de sendika ile yönetim çalışma saatlerinde karşı karşıya - Son Dakika

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