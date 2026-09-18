Volkswagen, hatalı cıvata nedeniyle ABD\'de 208.724 aracı geri çağırıyor

Volkswagen, hatalı cıvata nedeniyle ABD'de 208.724 aracı geri çağırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volkswagen, kırılarak direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek hatalı direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle ABD'de 208.724 aracı geri çağırma kararı aldı. NHTSA, geri çağırma kararını cuma günü duyurdu.
Volkswagen (VOWG.DE), ABD'de 208.724 aracı, kırılarak direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek hatalı bir direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle geri çağırıyor.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararını cuma günü duyurdu. İşte NHTSA'nın açıklamasından bazı ayrıntılar:
Kaynak: Haber Merkezi
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