Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilip Türkiye'de 1 milyon TL ile satışa sunulacak - Son Dakika
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Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilip Türkiye'de 1 milyon TL ile satışa sunulacak

Yeni Dacia Spring Slovenya\'da üretilip Türkiye\'de 1 milyon TL ile satışa sunulacak
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Dacia, ikinci nesil elektrikli Spring'i tanıttı; üretim Slovenya'ya taşındı ve araç Avrupa menşeli olarak Türkiye'ye girecek. Bu sayede Çin'e uygulanan ek vergiden kaçınılacak ve aracın yaklaşık 1 milyon TL fiyatla 2027 başında satışa çıkması bekleniyor.

Dacia, şehir içi kullanıma odaklanan elektrikli modeli Spring'in ikinci neslini tanıttı. İlk nesli Çin'de üretilen ve Türkiye'ye ithalat sürecinde zorluklar yaşatan model, yeni nesilde üretim stratejisini değiştirdi. Yeni Spring, Slovenya'da üretilerek Avrupa menşeli olarak Türkiye pazarına girecek ve Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek.

Avrupa üretiminin sağladığı avantaj, Türkiye'deki fiyatlandırmada da kendini gösterecek. Renault Grubu'nun ortak platform kullanımı ve vergi avantajı sayesinde yeni Spring'in Türkiye'de 1 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre modelin 2027 yılının başlarında Türkiye yollarına çıkması öngörülüyor.

Yeni Spring, kompakt boyutlarını korurken günlük şehir içi kullanım için 82 hp güç üreten elektrik motoru ve 27,5 kWh kapasiteli LFP batarya sunuyor. Bu batarya ile karma kullanımda yaklaşık 265 kilometre menzil sağlanıyor. 4 kişilik kapasitesiyle şehir içi ulaşımı hedefleyen model, Avrupa'da 210 bin müşteriye ulaşarak markanın en başarılı uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilip Türkiye'de 1 milyon TL ile satışa sunulacak - Son Dakika

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