Son Dakika Pandemi Haberleri

13:36 Adana Büyükşehir, Sarıçam'da Yıldırım Beyazıt Parkı'nı Hizmete Açtı Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam ilçesinde yapımını tamamladığı Yıldırım Beyazıt Parkı’nı düzenlediği törenle hizmete açtı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bize nerede ne kadar oy verildiğine bakmadan hizmet ediyoruz. İhtiyaçları karşılıyoruz ama doğal olarak yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Nerede ne sorun varsa çözmeye devam edeceğiz" dedi.

12:24 Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem "Strep A" bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda hem de hastalığın ağır klinik tabloya yol açan formlarında artış yaşandığını bildirdi.

12:03 ABD'de 100 milyon dolar gasp eden fidye yazılım örgütüne operasyon ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, kurbanlardan şimdiye kadar 100 milyon dolar gasp eden fidye yazılım suç örgütünün bilgisayar ve sunucularına el koyduklarını duyurdu.

11:21 İstanbul'da düğün sektörü salı gününün tatil olmasını istiyor İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını açıkladı.

10:44 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ocak 2023 ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı" düzenleyecekÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: "29 Ocak'ta yapılacak TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak.

09:55 Diyetisyen İncioğlu: "Obezite küçümsenecek bir hastalık hali değildir" - Diyetisyen İncioğlu: "Obezite küçümsenecek bir hastalık hali değildir" Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Abdullah İncioğlu, obezite hastalığı ve obeziteden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak, "Obezite küçümsenecek...

09:12 Dijital Göçebelerin yeni adresi 'Kampinova' olacak Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçireceği 'Kampinova' isimli projeyi şehre kazandırmak için düğmeye bastı.

01:23 IBM, binlerce çalışanını işten çıkaracak! Peki neden? Teknoloji şirketlerinden IBM, binlerce personel için işten çıkarma kararı aldı. Bunun için sunduğu gerekçe ise diğer firmalardan farklı.

23:01 HAMZA DAĞ TÜRKİYE YÜZYILI ARİFESİNDEYİZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 20 yılda 15 seçim kazanmanın kolay bir iş olmadığını belirterek, Dünyada böyle bir parti marka haline gelmiştir.

19:22 Zonguldak'ta 3 Bin Madenci, Sanayi Kuruluşları İthal Kömür Tercih Ettiği İçin İşsizlik Riski ile Karşı Karşıya Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait olan 25 rödovans sahasında çalışan yaklaşık 3 bin madenci, bölgedeki sanayi kuruluşlarının ithal kömür tercih etmesi nedeniyle işsiz kalma korkusu yaşıyor. TTK’nın kiracısı konumundaki işletmeciler ise kömür ocaklarını kapatmamak için birkaç ay daha güçlerinin kaldığını belirterek bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

14:30 PATARA ANTİK KENTİ'NDE ZİYARETÇİ REKORU ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni geçen yıl 418 bin 166 kişinin gezmesiyle ziyaretçi sayısında rekor kırıldı.

13:08 Bayraklı Adım Adım 'Dönüşüme' Yürüyor Bayraklı’nın genelinde planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Cengizhan- Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde 60 hektarlık alanda tamamlanan Revizyon İmar Planları kapsamında önemli bir adım daha attı. 20 No’lu ‘Birlikte Uygulama Alanı’ hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Serdar Sandal “Bayraklı’nın kaderini değiştireceğiz” dedi.

12:51 Kuşadası Belediyesi Ödüllü Proje 'Kampinova' İçin Düğmeye Bastı Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçireceği ‘Kampinova’ isimli projeyi kente kazandırmak için düğmeye bastı. Kuşadası’nı çağın yeni turist tipi ‘dijital göçebeler’ ile tanıştıracak Kampinova’nın yapımına, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda başlanıyor.

12:24 Çinli Turistler Küresel Ekonominin Toparlanmasına ve Kültürel Değişime Katkı Yapacak Çin'in Kovid-19 yönetiminin derecesini düşürmesinin ve uluslararası seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından, Bahar Festivali'nde yurtdışı turizm pazarında hızlı bir toparlanma yaşandı.

11:34 ULUSKON Başkanı Atasoy, Fas Büyükelçisi Lazreq ile iş birliği toplantısı gerçekleştirdi ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ile Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq Fas Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

11:10 İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Evden İş İmkanı ile 2 Bin Kadına Destek Oldu İzmit Belediyesi’nin destekleriyle kurulan ve kadınlara evde iş imkanı sunan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi bugüne kadar 50 bin ürün ile 2 bin kadına destek oldu.

11:05 Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.

10:56 TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gelecek dönemde enflasyondaki düşüşle fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geleceğini belirterek, "2023'te enflasyonun tahminlerimizle uyumlu seviyelerde gerçekleşmesi için tüm politikalarımızı...

10:52 Evde iş imkanı 2 bin kadının yüzünü güldürdü Kadınlara evde iş imkanı sunan İzmit Çınar Kooperatifi, bugüne kadar 2 bin kadına destek oldu.

10:43 'Dirençli şehirler' için tüm bilimsel tavsiyeler bu kitaplarda Kocaeli'de geçtiğimiz yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen 4. Kartepe Zirvesi'ndeakademisyenler tarafından önerilen tedbirler 5 ciltlik kitap haline getirildi.

10:36 İbb'den Büyük Konut Hamlesi Son 3,5 yılda 9 bin 190 daire ve ticari birimi bitirerek hak sahiplerine teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplam 16 binin üzerinde birimden oluşan konut projelerini hayata geçiriyor. Sosyal konutlara ağırlık veren İBB iştiraki KİPTAŞ, ‘İstanbul Yenileniyor’ kapsamında da 5 bin 624 bağımsız birimi yenilemek için çalışmaları hızlandırdı.

09:53 Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesine rekor ziyaretçi Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesine rekor ziyaretçi Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılında 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ağırlayarak dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphane arasına girdi.

00:58 Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde de ziyaret ve ibadete açık olacak Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayının başlamasının ardından Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin, Regaip Kandili'nde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

00:28 Koronavirüsü bilen Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeye karşı insanlığı uyardı: Bu seferki daha acımasız Daha önce koronavirüsü bilen milyarder iş insanı Bill Gates, dünya liderlerini bir sonraki pandemiye hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı. Gelecek pandeminin Covid-19'dan çok daha acımasız olacağına ve aynı zamanda insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını söyleyen Gates, "Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

18:05 Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde de ziyaret ve ibadete açık olacak Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde de ziyaret ve ibadete açık olacak Selimiye Camii'nin Regaip Kandili'nde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayının başlamasının ardından Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin, Regaip Kandili'nde de ziyaretçi...

17:26 Erdal Bahçıvan: Sanayimiz, Finansmana Erişim Noktasında Hala Yeterli Desteği Bulmakta Zorlanıyor İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimiz, finansmana erişim noktasında hâlâ yeterli desteği bulmakta zorlanıyor. Son dönemde devreye alınan birçok tedbirin öngörülemezliğe yol açtığı ve hem reel sektör hem de bankacılık sektörü açısından yorucu bir hal aldığına tanık oluyoruz. Bugün kredi prosedürleri, reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiriyor" dedi.

15:13 Dünyada tedirginliğe yol açan Strep A, Türkiye'de ilk kez can aldı Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de ilk ölüm gerçekleşti. 10 Ocak'ta boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki A.S., ilaç verilerek eve gönderilmesinin ardından gece tekrar rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak 11 Ocak günü doğum gününde hayatını kaybetti.

16:16 CHP'li Kılıç: "İşçiye, Memura Yüzde 30 Zam Ama Esnafın Kirasına Yüzde 300 Zam... Ülkenin Bütün Zararını Esnaf mı Ödeyecek?" CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç; iş yeri ve ofis kira artış oranının belli bir süre sabitlenmesi amacıyla kanun teklifi verdi. Kılıç, “İşçiye, memura yüzde 30 zam ama esnafın kirasına yüzde 300 zam... Böyle giderse birçok iş yeri kapanacak. Ülkenin bütün zararını esnaf mı ödeyecek” açıklamasını yaptı.

15:50 AK Parti Antalya'nın yeni İl Başkanı Çetin'den birlik ve beraberlik mesajı AK Parti Antalya'nın yeni İl Başkanı Ali Çetin, parti binası önünde coşkuyla karşılanarak, "Bugün birlik, beraberlik, kardeşlik ve heyecanla, aşka çalışma günüdür" dedi.

15:13 Aras, doğum gününde Strep A'dan öldü Aras, doğum gününde Strep A'dan öldü DÜNYADA sık görülen Türkiye'de de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı.

13:24 İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasına devam edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve...

13:28 Jürgen Schulz: Elysee Antlaşması ile Almanya ve Fransa Arasındaki Barış Mühürlendi Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya ve Fransa arasında imzalanan Elysee Antlaşması’nın 60. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte; “Bu antlaşma ile Almanya ve Fransa arasındaki barış mühürlendi. Bu dostluk gelecek nesillere aktarıldı ve aktarılmaya devam edecek” dedi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ise, “Bu kutlamanın her şeyden önce Fransa ve Almanya arasındaki barışmanın başlangıç noktası ve birçok açıdan Avrupa'nın inşasının tarihinde kilit önemde. Bu, iki ülke tarihinde istisnai bir yere sahip anın kutlanmasıdır” diye konuştu.

13:24 "Örgüte yardım" davasında İBB yöneticisinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı DİN Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın...

12:44 BM Raporu: İnsan Kaçakçılığı Daha Yer Altına İndi Pandemi, insan kaçakçılarının faaliyet gösterme fırsatlarını azaltmanın yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin mağdurları tespit etme kapasitelerini de zayıflatmış olabilir.

11:56 TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yozgat'ta konuştu Açıklaması Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi.

11:56 TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yozgat'ta konuştu Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi.

11:37 Tıp Fakültesi öğrencisi birçok hastalığa deva fındık yağından sabun üretti Tıp Fakültesi öğrencisi birçok hastalığa deva fındık yağından sabun üretti Giresun'un Eynesil ilçesinde fındık yağından sabun üreten tıp fakültesi öğrencisi Semih Gürel, fındık sabununun birçok hastalığa ve cilt bakımına iyi geldiğini söylediöğrencisi Semih Gürel, fındık sabununun sedef,...

11:34 Schwabach Kemer kardeşliği 25 yaşında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in Alman kardeş şehri Schwabach'ı ziyaret etti.

17:48 Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, Bakan Nebati'den dolar kurunun artmasını istedi Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "24 Ocak Kararları"nın en önemli maddelerinden birisinin Türk lirasına yüzde 32,7 oranında devalüasyon yapılması olduğunu kaydederek, "Günümüzde 18,80 lira civarında olan dolar kuru yüzde 32,7 arttığı takdirde 25 TL seviyesine gelecek.

13:45 Vali Pehlivan: "Yatırımlar heyecan veriyor" Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022 yılında Mersin'de toplamda 348 değişik proje yürütüldüğünün bilgisini vererek, "Bu projelerin mali değeri yaklaşık 53 milyar TL'dir.

13:38 Atakum'da 'Katılımcı Bütçe' Çalışmaları Sürüyor Katılımcı Bütçe toplantıları kapsamında Atakumlular'la bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum’da çok fazla site var. Hem insanları birbirinden uzaklaştırıyor hem de ortak alanda bir araya getiriyor. Biz uzaklaşmayacağız, paylaşma ve birbiriyle konuşma yolunu seçeceğiz” dedi.

12:03 Kirada Uzlaşamayan Ev Sahipleri ve Kiracılar Yargıya Koştu... Avukat Oğuzhan Cenan: "Bu Sorun, Kanuni Düzenlemeyle Çözülebilecek Bir Şey Değil" Kira bedelinde uzlaşamayan kiracılar ve ev sahipleri konuyu yargıya taşıdı. Kira uyuşmazlığı davası sayısı yaklaşık 4 katına çıktı. Enflasyondaki artışın kira fiyatlarına da yansıdığını ve kiracılarla ev sahiplerinin anlaşamadığını söyleyen avukat Oğuzhan Cenan, “Ekonominin kötü gidişatı ne yazık ki ilk olarak vatandaşlarımıza, ardından mahkemelerdeki dava sayılarına etki ediyor. Bu sorun, pek kanuni düzenlemeyle de çözüm bulunabilecek bir şey değil” dedi.

12:03 Kirada Uzlaşamayan Ev Sahipleri ve Kiracılar Yargıya Koştu... Avukat Oğuzhan Cenan: "Bu Sorun, Kanuni Düzenlemeyle Çözülebilecek Bir Şey Değil" Kira bedelinde uzlaşamayan kiracılar ve ev sahipleri konuyu yargıya taşıdı. Kira uyuşmazlığı davası sayısı yaklaşık 4 katına çıktı. Enflasyondaki artışın kira fiyatlarına da yansıdığını ve kiracılarla ev sahiplerinin anlaşamadığını söyleyen avukat Oğuzhan Cenan, “Ekonominin kötü gidişatı ne yazık ki ilk olarak vatandaşlarımıza, ardından mahkemelerdeki dava sayılarına etki ediyor. Bu sorun, pek kanuni düzenlemeyle de çözüm bulunabilecek bir şey değil” dedi.

10:14 'Minik Araslar' 100. Yıl Coşkusunu Resimleriyle Aras Kargo 2023 Takvimine Taşıdı Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, her yıl farklı konseptle, Minik Araslar’ın birbirinden güzel resimleriyle hazırladığı takvimini; bu yıl “Cumhuriyet’in 100. Yılı” teması ile hazırladı.

09:23 Spotify, işten çıkarma akımına kapıldı: Yüzlerce kişi kovulacak! Son zamanlarda artan işten çıkarma dalgasına popüler müzik ve podcast dinleme platformu Spotify da katıldı.