Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı zorlu süreci anlattı. Hastanede tedavi gördüğü sırada maddi sıkıntılarla mücadele ettiğini söyleyen Yılmaz, o dönemde kendisine destek olan ünlü rapçi Eypio’nun hastane masraflarını da karşıladığını açıkladı.

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı zor günlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hastanede tedavi gördüğü sırada hem sağlık sorunlarıyla hem de maddi sıkıntılarla uğraştığını anlatan Yılmaz, o dönemde kendisine destek olan ismi de paylaştı.

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Yılmaz, pandemi nedeniyle şartların daha da zorlaştığını belirterek hastane masraflarını nasıl karşılayacağını düşündüğü günleri anlattı. Şarkıcı, “O ara hastane masraflarını nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bir de pandemi dönemine denk geliyor. Acayip tersoyum, para da yok, hiçbir şey yok” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

“BU VİDEO BURADA HATIRA KALSIN”

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Mehtap Yılmaz, kendisine o dönemde kimlerin destek olduğunu açıklamadan önce dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yılmaz, “Kim vardı biliyor musunuz yanımda? Bu video burada hatıra kalsın. Belki ölürüm, belki kalırım” diyerek yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Mehtap Yılmaz’ın bahsettiği kişinin rapçi Eypio olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Eypio’dan bahsederken kendisini “Canım dostum, sevgili arkadaşım” sözleriyle tanımladı.

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Eypio’nun hastane sürecinde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Yılmaz, rapçinin hastaneye gelerek kendisiyle ilgilendiğini belirtti. Yılmaz, “Sevgili Eypio geldi, beni hastaneden çıkarttı” diyerek o günlerde yaşananları anlattı.

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

HASTANE MASRAFLARINI EYPIO KARŞILAMIŞ

Mehtap Yılmaz’ın açıklamasında en dikkat çeken detay ise hastane masrafları oldu. Maddi olarak zor durumda olduğu dönemde tedavi ücretini nasıl karşılayacağını düşündüğünü söyleyen Yılmaz, masrafları Eypio’nun ödediğini açıkladı.

Yılmaz, “Parasını ödedi hastanenin. Hatta arabaya kadar gönderdi” sözleriyle Eypio’nun kendisine yaptığı yardımı anlattı.

Ünlü rapçinin kendisine yalnızca hastane sürecinde değil, sonrasında da destek olduğunu söyleyen Yılmaz, Eypio’nun kendisine, “Canım kardeşim, bir ihtiyacın, başka bir ihtiyacın varsa bunların hepsi emrinde” dediğini aktardı.

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Eypio’nun yıllar önce yaptığı bu desteği anlatan Mehtap Yılmaz, müzik dünyasında böylesine vefalı dostlukların da bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Eypio’ya teşekkür ederek sözlerini, “Helal olsun canım kardeşim benim. Canım dostum, canım arkadaşım. Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin” ifadeleriyle tamamladı.

Mehtap Yılmaz, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Hastane, Medya, Eypio, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ikisinide ilk defa görüyorum... 0 1 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    asıl adı Aygül Sarıgül 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Moskova’da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı:  Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı:  Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:30
Korku filmi gibi olay Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
14:17
Farah Zeynep Abdullah’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
14:06
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
13:11
AK Parti’den DEM Partili Tülay Hatimoğulları’nın sözlerine sert tepki
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:09:44. #7.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.