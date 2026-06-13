Ebebek Kurucusu Halil Erdoğmuş: 2030'a kadar dijital pandemi yaşanabilir - Son Dakika
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Ebebek Kurucusu Halil Erdoğmuş: 2030'a kadar dijital pandemi yaşanabilir

13.06.2026 17:27
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Ebebek Kurucusu Halil Erdoğmuş, WORLDEF ISTANBUL 2026 kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. "Dijital pandemi" kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğmuş, internet altyapısında yaşanabilecek küresel sorunlar, elektrik kesintileri, siber saldırılar ve yapay zeka kaynaklı risklerin dijital dünyada büyük kesintilere yol açabileceğini söyledi.

WORLDEF Istanbul 2026; e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda katılımcılarını ağırladı. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

"ONLINE'A GİRMEYECEĞİMİZ GÜNLER GELEBİLİR"

2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisini hatırlatan Halil Erdoğmuş, benzer bir durumun dijital dünyada da yaşanabileceğini söyledi. Erdoğmuş, "Bir şekilde biz telefonlara dokunmayacağımız hatta online'a girmeyeceğimiz günler gelebilir. Bu tabii ki böyle bir gün geldiğinde bundan sonra sonsuza kadar hayatımızdan çıkacak anlamını taşıyan bir şey değil. Ama o gün itibarıyla çok büyük bir mesafenin olduğu bir günden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Ebebek Kurucusu Halil Erdoğmuş: 2030'a kadar dijital pandemi yaşanabilir

"2030 YILINA KADAR OLABİLECEĞİYLE İLGİLİ BİR ÖNGÖRÜM VAR"

Dijital sistemlerle insanların arasına geçici de olsa bir mesafe girebileceğini belirten Erdoğmuş, "Sonra da dijital hayatın tekrar şu saniye hayatımızda olduğu noktaya kadar tekrar kolay kolay gelemeyeceği günlerden bahsediyorum. Aramıza mesafe gireceği günlerden bahsediyorum. Bunun da 2030 yılına kadar olabileceğiyle ilgili bir öngörüm var" dedi.

"BUNLARIN BİRDEN FAZLA SEBEBİ OLABİLİR"

Dijital pandemiye neden olabilecek senaryolara da değinen Erdoğmuş, cep telefonlarına yönelik küresel bir virüs saldırısı, geniş çaplı elektrik kesintileri, deniz altındaki internet kablolarında yaşanabilecek sorunlar ve yapay zeka sistemlerinde meydana gelebilecek kilitlenmelerin risk oluşturabileceğini söyledi. Erdoğmuş, "Yapay zekaların da biraz daha kendilerini geliştirdikten sonra kendi aralarındaki bir savaşla, kendi aralarındaki hükmetme gayretiyle sistemi kilitlemesi olabilir. Bunu bir savaş diyerek ilgiyi çekmek çok mantıklı olmayabilir ama sistemi kilitleme mekanizması olabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca geçmişte havaalanlarında yaşanan küresel sistem arızalarını örnek gösteren Erdoğmuş, dijital altyapılardaki aksaklıkların hayatı doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

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Son Dakika İhracat Ebebek Kurucusu Halil Erdoğmuş: 2030'a kadar dijital pandemi yaşanabilir - Son Dakika

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