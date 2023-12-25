TBMM\'de şehitler için yas tutan vekillere \'alkış\' tepkisi

2 günde 12 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. TBMM Genel Kurulu'nda ise AK Parti sıralarından bazı isimlerin konuşma yapan vekili alkışlaması, İYİ Partili Erhan Usta'yı kızdırdı. Usta "Bu ayıp da arkadaşlarımıza yeter" derken Başkan, alkış olmaması konusunda mutabakat sağlandığını ve sonradan gelen vekillerin bunu bilmiyor olabileceğini söyledi.

VEKİLİN SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerine TBMM'de söz alan AK Parti Ordu Milletvekili Ufuk Kaynak, konuşmasının son bölümünde "Bu Amerikan imparatorluğu -çok affedersiniz- kanırta kanırta bizden dünyayı ele geçirmek istiyor, gözlerimizin içerisine baka baka bütün kaynaklarımızı tek başına kullanmak istiyor ve buna karşı duran yeryüzündeki tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Bu ifadeler bazı vekiller tarafından alkışlandı.

İYİ PARTİLİ USTA'DAN ALKIŞ TEPKİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta ise şehitlerimizin olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Usta, "Erdoğan deyince yas, hüzün, her şey kalkıyormuş sayın başkan, kayıtlara geçsin. Bu ayıp da arkadaşlarımıza yeter" dedi.

Oturumu yöneten Başkan ise "Bugün grup başkanvekilleri ile görüşüp yaşanan olaylar nedeniyle alkış olmaması konusunda bir mutabakata vardık. Sonradan gelenler bunu bilmiyor olabilir, bu konuda hassasiyet rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Alkış polemiği Meclis tutanaklarına böyle yansıdı: