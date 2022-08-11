NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek

11.08.2022 18:42
NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her iki ülkenin de henüz taahhütlerini yerine getirmediklerini ifade ederek, "Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemden öne çıkan başlıklara değinen Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci, AB üyelik süreci, Yunanistan ve Suriye ile ikili ilişkilerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İsveç ve Finlandiya henüz belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediler. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. Bizim için bir zaman baskısı yok. NATO üyesi olmak isteyen ülkeler bunlar.26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağız.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi, kampanya çalışmalarından başka ayaküstü selamlaşmalarımız oldu. Savunma Bakanımızın Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO toplantısında selamlaşması oldu. Madrid'de Dendias'ı ayaküstü geçerken gördük, bir merhabalaşma oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı. Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır toplantıya gelmiyorlar. Burada tüm sorunların hepsinin kapsamlı şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade gösteriyor, Yunanistan zamana oynuyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı açık, ortada. Biz bunu BM'ye ve uluslararası toplumun gündemine taşıdık. Bu ihlallere müsamaha göstermemiz mümkün değil.

AB ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik sürecimizle ilgili bir mesafe görmüyoruz. Biz teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp müzakere etmeye hazırız diyeceğiz. AB Tarafından samimi bir yaklaşım görmüyoruz. Biraz oyalamaca var. Avrupa'da bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atan ülke Türkiye. Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Fırsatlar nasıl değerlendirilmeli bunu görüşmeliyiz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı. Birçok konuda gündeme geliniyor. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriyeli bakanla da ayaküstü bir sohbetim oldu. Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış bizi doğrudan etkiliyor. Bölücü terör örgütlerine verilecek mücadeleyi her zaman destekleriz. Suriye'de birlik, beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'de güçlü yönetim olması lazım. Bu irade birlik ve beraberlikle olur."

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırırken, bunun hızını da arttırıyoruz' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırırken, bunun hızını da arttırıyoruz' Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz.

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement