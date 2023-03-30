Ünlü anketçiden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı yorum: Seçim ikinci tura kalmayacak - Son Dakika
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Ünlü anketçiden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı yorum: Seçim ikinci tura kalmayacak

30.03.2023 11:16

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, dikkat çeken bir yorumda bulundu. 33 senelik bir araştırmacı olarak seçimin ikinci tura kalmayacağını dile getiren Sarı, "Bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor. 'İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek" dedi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, gündem siyasi gelişmelerle hareketleniyor. YSK; cumhurbaşkanı adaylığı için yarışacak isimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak açıkladı. Bu 4 ismin seçim çalışmaları dikkatle takip edilirken, anket şirketleri de analizlerini sürdürüyor.

"2. TURA KALACAK BİR HAVA YOK"

Geri sayım devam ederken Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Sözcü'ye konuşan ve 33 senelik bir araştırmacı olarak seçimin ikinci tura kalmayacağını ifade eden Sarı, "Bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor. 'İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek. Çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacak hava yok" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY POTANSİYELLERİ EŞİT ÇIKIYOR"

Sarı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Şu an yaptığımız anketlerde çok net bir şey çıkmıyor, Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelleri eşit çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış var ama Erdoğan'ın oyları öyle çok fazla düşmedi. Tabii bir aşağıya düşüş var ama kamuoyunda düşünüldüğü kadar yok. Deprem oldu, ekonomi kötü, pandemide çok kötü bir yönetim gösterdi, pek çok neden sıralayabiliriz ama benim anketlerimde gözüken bu."

YORUMLAR (1)
  • turgut yildız: murat bey allahn izniyle reis kazanacak merak etme kafirler kaybetcek Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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