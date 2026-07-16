15 Temmuz Tavşanlı programı dualarla sona erdi - Son Dakika
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15 Temmuz Tavşanlı programı dualarla sona erdi

15 Temmuz Tavşanlı programı dualarla sona erdi
16.07.2026 10:31  Güncelleme: 10:32
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı geniş bir katılımla tamamlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı geniş bir katılımla tamamlandı. Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'in himayesinde hazırlanan program kapsamında gün boyu ve gece süresince bir dizi anlamlı etkinlik gerçekleştirildi.

Anma etkinlikleri, saat 11.30'da gerçekleştirilen Şehitlik Ziyareti ile başladı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Ardından saat 12.00'de 15 Temmuz gazisi ve ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Öğle namazı öncesinde ise tarihi Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak Mevlid-i Şerif programı icra edildi.

Akşam programı saat 20.30'da Saat Kulesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan; Türk bayraklı bisiklet turu, atlar ve sporculardan oluşan görkemli bir yürüyüş korteji ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Meydandaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, 15 Temmuz gazisi ile protokol üyeleri günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi. Tavşanlı Müftülüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İlahi programı ile Tavşanlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Cumhuriyet meydanında halka ikram edilen irmikli dondurmalı tatlıları da vatandaşlarca büyük ilgi gördü.

Saat 22.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması canlı yayınla Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED ekranlardan vatandaşlara aktarıldı. Yayın sonrasında TRT, İletişim Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak yapımı olan özel film gösterimi gerçekleştirildi.

Milli birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyede hissedildiği gecede, saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden selalar okundu. Anma programı, sabaha karşı saat 04.30'da Ulu Camii'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması ve Hatim programı ile son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Politika, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz Tavşanlı programı dualarla sona erdi - Son Dakika

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