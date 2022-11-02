İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sosyal medyada dolaşıma giren, 25 yıl önce söylediği "Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım" sözlerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklama yapan Akşener, "Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol'u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol'un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi. Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim" dedi.
Açıklamasının devamında Refah-Yol'un kurulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akşener, "Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol'un kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah-Yol'un kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar, Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › 25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi - Son Dakika