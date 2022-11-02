25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi - Son Dakika
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25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi

02.11.2022 12:38

1997 yılında çekilen ve bugün sosyal medyada dolaşıma giren, "Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım" ifadelerinin yer aldığı video ile ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol'u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol'un İçişleri Bakanı olarak oradayım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAYRETLER İÇİNDEYİM"

Sosyal medyada dolaşıma giren, 25 yıl önce söylediği "Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım, kadınlarla yıktım" sözlerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklama yapan Akşener, "Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol'u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol'un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi. Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim" dedi.

"O İKTİDARIN BAKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Açıklamasının devamında Refah-Yol'un kurulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akşener, "Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol'un kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah-Yol'un kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar, Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika 25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi - Son Dakika
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