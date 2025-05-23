20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan\'ın "Aşkım" dediği İstanbul\'da son durum

ORC Araştırma'nın 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği son genel seçim anketi sonuçları açıklandı. 2.910 katılımcıyla yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucuna göre CHP, İstanbul'da birinci parti konumunda.
Ankete katılanların %34,1'i tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yana kullanırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) %30,2 ile ikinci sırada yer aldı.
CHP ve AK Parti arasında başa baş bir yarışın dikkat çektiği ankette, diğer partilerin toplam oyu da %20'yi aşıyor. Bu da özellikle İstanbul özelinde ittifakların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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