2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz - Son Dakika
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2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz

14.06.2022 15:50

2023 seçimleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Adaylık konusunda Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları merak konusu olan HDP yeni bir açıklamada bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu resmen ilan etti. Millet İttifakı'nın adayı içinse kulislerde birçok isim anılsa da henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

HDP'NİN HAMLESİ MERAK KONUSU

HDP'nin bu konuda izleyeceği yol haritasına dair de çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Dün kulislerde yer alan bilgiye göre HDP'nin, Akşener ya da Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda 6'lı masaya destek vermek yerine kendi adaylarını çıkaracakları öne sürülmüştü.

"ORTAK ADAY FİKRİNE AÇIĞIZ"

Bugünse partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu iddialara ve seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı. Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kaldığını belirterek, daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı. Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat.

"KARŞILIK BULMAZSA KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı, Mithat Sancar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz - Son Dakika

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