Millet İttifakı, adayını anketle belirleyecek iddiası! CHP lideri Kılıçdaroğlu, itibar kaybetmemek için adaylıktan vazgeçebilir - Son Dakika
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Millet İttifakı, adayını anketle belirleyecek iddiası! CHP lideri Kılıçdaroğlu, itibar kaybetmemek için adaylıktan vazgeçebilir

28.10.2022 10:51

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına yönelik tartışmalar hız kazanırken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun altılı masa tarafından "Anket yapalım" önerisi gelmesi durumunda partisinin belediye başkanlarıyla yarışarak itibar kaybetmemek için adaylıktan vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine artık sayılı günler kalmasıyla birlikte, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanmaya başladı. "Aday belli karar net" sloganıyla seçim çalışmalarına başlayan AK Parti ve MHP, vatandaşlarla buluşmaya devam ederken, altılı masanın adaylık çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu ve altılı masa hakkında ortaya atılan son iddia ise büyük yankı uyandırdı.

Diken gazetesinden Altan Sancar'ın haberine göre; 'Altılı Masa' ilerleyen aylarda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere Türkiye'nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlanıyor. Masanın anket çalışmalarına 2023'te başlaması bekleniyor.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK ŞANSI YÜKSEK GÖRÜLÜYOR

CHP'li kaynaklara göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki son dönemlerde oluşan sessizliğin nedeni "izle ve gör" politikasının öne çıkıyor olması. Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bazı isimlerse İmamoğlu'nun adaylığını net şekilde reddetmiyor. Partinin İstanbul il örgütü ve İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları da İmamoğlu'nun adaylığı ihtimalinin son dönemde 'ciddi biçimde' konuşulmaya başladığını aktarıyor. Geçen aylarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "kesinleştiğini" söyleyen bir CHP'li isim, İmamoğlu'yla birlikte Mansur Yavaş'ın da adaylık şansını "yüksek" gördüğünü belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU TEK İHTİMALDE ADAYLIKTAN VAZGEÇECEK

CHP'li isimler anket çalışması fikrini doğrularken Kılıçdaroğlu'nun isminin de ankette yer alıp almayacağı noktasında farklı görüşler olduğunu söyledi. CHP'li bir isim 'ana muhalefet partisi liderinin, partisinin belediye başkanlarıyla aynı ankette yer almasının partinin kurumsallığını sarsacağını' düşünüyor. Kaynağa göre bu anket fikri aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık fikrinden vazgeçebileceğine' işaret ediyor.

CHP'li kurmay, "Parti içinde elbette hala genel başkanımızın adaylığını gönülden isteyenler var. Yorum yapmaktan kaçınılsa da Ekrem Bey'in de adaylığı ihtimalinin yükseldiğini görüyorum" diyor. Kurmay, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde 'altılı masa' için "Koalisyon tartışmalarına farklı yansımaları olacaktır" görüşünü paylaşıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Millet İttifakı, adayını anketle belirleyecek iddiası! CHP lideri Kılıçdaroğlu, itibar kaybetmemek için adaylıktan vazgeçebilir - Son Dakika
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