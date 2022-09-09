Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi - Son Dakika
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Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi

09.09.2022 10:17

Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak görünen 2023 seçimlerine aylar kala Cumhur İttifakı'nın hazırlıkları hızlandı. Özellikle AK Parti'deyse seçim stratejisi netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde parti kimliğini değil aday kimliğini öne çıkararak oy isteyecek. İllerde sevilen isimler milletvekilliği listelerinde öncelikli olacak. Ayrıca bu seçimlerde "eş, dost, akraba ilişkisi" de gözetilmeyecek.

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Muhalefet cephesi aday belirlemek için görüşmelerini sürdürürken, adayı belli olan iktidar cephesi ise seçim döneminde nasıl bir politika izleneceği üzerinde tartışıyor. Ancak iktidar cephesinden son gelen haberler, 2023 seçimi stratejisinin büyük oranda belli olduğu yönünde.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda 2023 seçimleri için bazı AK Partili kurmaylarla "olağanüstü" toplandı ve başta seçim beyannamesi olmak üzere partinin seçimlerde uygulayacağı stratejiler üzerinde duruldu.

VEKİL ADAYLARI İÇİN SIKI KRİTERLER UYGULANACAK

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AK Parti genel merkezinde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmak üzere komisyon kuruldu. Edinilen bilgiye göre komisyon, 2023 adayları için bazı kriterler belirliyor.

PARTİ DEĞİL, ADAY KİMLİĞİ ÖN PLANDA TUTULACAK

AK Parti, diğer seçimlerden farklı olarak bu kez "parti değil, aday kimliğini" ön planda tutacak. Geçmiş seçimlerde "aday isimlerden çok parti kimliğinin öne çıktığı, adayların da parti kimliğine güvendiği" ifade edilirken bu kez AK Parti'nin "adaylar üzerinden ilerleyen bir strateji kurmak istediği" kaydediliyor.

SEVİLEN İSİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Bu nedenle parti yönetimi, "illerde ön plana çıkan, yurttaşın sevdiği, güven duyabileceği, halkla bire bir temas edebilecek, diyaloğa açık, halkın sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretebilecek" isimleri aday göstermeyi hedefliyor. Ayrıca bu seçimlerde "eş, dost, akraba ilişkisi" de gözetilmeyecek.

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