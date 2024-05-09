Politika

2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Bakan Yumaklı:

"25 bin orman işçimiz ile yangınlara hazırız"

"Yangına müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düştü"

Bakan Yerlikaya:

"Arama ve kurtarma teknikeri ailemize 2 bin 800 arkadaşımız katılacak"

ANKARA - 2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, 2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplantıda yangınlara karşı nasıl önlem alındığı ve müdahale edildiğine ilişkin sunum yaptı. Toplantıda Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat olarak çıkarılan yapay yangına nasıl müdahale edildiği de gösterildi.

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 30'u orman ile kaplı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprak ile buluşturduklarını söyledi. Orman alanlarının son 22 yıl içerisinde 23 milyon 400 bin hektara çıkarıldığını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye yüzölçümünün yüzde 30'unun orman ile kaplı olduğunu ifade etti.

"Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Orman yangınları ile mücadelede değişen koşulları göz önünde bulundurduklarını anlatan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her ne kadar iklimsel faktörler, yangınları tetikleyen faktörleri oluştursa da bireysel ve toplumsal olarak da üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Artık bütün kamuoyu tarafından biliniyor ki, orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunun için orman yangınlarıyla mücadelemizin büyük ve önemli kısmını yangın öncesi çalışmalarımız oluşturmakta."

"Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük"

Yangın kuleleri ve emniyet şeritlerinin yangınlar ile mücadelenin ön safhasını oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, "22 yıl önce hiç olmayan bu imkan, bugün 4 bin 727 adet havuz ve gölet olarak orman teşkilatımızın hizmetinde. Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızın tamamı 7/24 gözlem altında. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük. Hedefimiz bu yıl 10 dakika" ifadelerin kullandı.

Orman yangınlarına karşı önlem alınması noktasında yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamalarının aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yapay zekanın 'Yangın Karar Destek Sistemi' ile orman yangınlarını simüle edebiliyor" diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı tam teyakkuzda olduklarına dikkati çeken Yumaklı, "Yangın ile mücadele de; 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 649 arasöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi orman yangınları ile mücadeleye hazırız" ifadesini kullandı.

"25 bin orman işçimiz ile yangınlara hazırız"

Orman yangınlarına karşı 'güçlü filo' vurgusu yapan Yumaklı, "Bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız. Vatandaşlarımızın da yangının hiç çıkmaması için azami dikkati göstereceklerinden ve Yeşil Vatan'a sahip çıkacaklarından hiç şüphemiz yok" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı konuşmada, toplantının amacının yangınlar ile mücadele eden hava ve kara araçları ile personel kapasitesinin güçlendirilmesi ve diğer kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, orman yangınlarına karşı hazırlanan plan çerçevesinde görev alacak afet gruplarının 7 bakanlık ile 10 kurum ve kuruluşun görev tanımlarının yapıldığın belirtti.

Orman yangınlarının büyüklüklerinin ise 'Çok Küçük Yangın', 'Küçük Yangın', 'Orta Büyüklükte Yangın', 'Büyük ve Çok Büyük Yangın' olarak 4 seviyeye ayrıldığına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, belirlenen gruplara göre de müdahale organizasyonlarının tanımlandığını ifade etti.

Türkiye'de son 4 yılda 7 bin 225 orman yangının meydana geldiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bu yangınlarda toplam 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü. Bu dönemde, AFAD'ın Jandarma ile birlikte müdahale ettiği yangın sayısı ise 278. Üzülerek ifade etmeliyim ki son 4 yıl içinde meydana gelen yangınlarda maalesef 122 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Son bir yılda meydana gelen 2 bin 272 orman yangınında 15 bin 891 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Yerlikaya, "Bu dönemdeki orman yangınlarında, 71 yerleşim yerini ve 6 bin 587 vatandaşımızı ise başarıyla tahliye ettik. Son 3 yılda ise orman yangınları sonrası, AFAD tarafından kullanılan ödenek miktarı da geçen yıl 81 milyon Lirayı aştı" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arama ve kurtarma teknikeri ailemize 2 bin 800 arkadaşımız katılacak ve 6 bin gibi büyük bir sayıya ulaşacağız. Kıymetli Bakanımız ile bir protokol ile bu arama ve kurtarma teknikerlerimize orman yangınlarını söndürme çalışmalarıyla ilgili de bir eğitim verip bu noktada Orman Genel Müdürlüğü'nde arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olması noktasında hayırlı bir süreci başlatacağımızın da buradan müjdesini vermek istiyorum."