2024\'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları

Politika

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. 10 ismin yer aldığı listenin 7'sini CHP'li, 3'ünü ise AK Partili büyükşehir belediye başkanları oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu listenin zirvesine oturdu. 691 bin 634 habere konu olan İmamoğlu, 1 milyar 83 milyon 763 bin 823 okunma aldı.

BÜYÜKKILIÇ LİSTEYE İKİNCİ SIRADAN GİRDİ

Listenin ikinci sırasına ise 600 bin 342 habere konu olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yerleşti. 59 milyon 829 bin 309 okunma sayısına ulaşan Büyükkılıç'ı 410 bin 232 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay takip etti. Tugay ise 127 milyon 838 bin 786 okunma aldı.

MANSUR YAVAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 340 bin 545 haberle listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Habermetre'nin verilerine göre, en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları listesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 322 bin 588 haberle beşinci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 272 bin 739 haberle altıncı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 198 bin haberle yedinci ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise188 bin 560 haberle sekizinci sırada yer aldı.

AYŞE ÜNLÜCE DOKUZUNCU SIRADA

Eskişehir'de 25 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'den sonra büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçilen Ayşe Ünlüce ise 175 bin 138 haberle listenin dokuzuncu sırasına oturdu. Ünlüce'yi 150 bin 448 haberle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın izledi.