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2024 Yılı Yatırım Programında Deprem Tedbirlerine 510 Milyar TL Ayrıldı - Son Dakika
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2024 Yılı Yatırım Programında Deprem Tedbirlerine 510 Milyar TL Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verildiğini açıkladı. Ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 31,7 pay alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4 pay ayrıldı. Yatırım Programı'nda toplamda 12 binin üzerinde proje yer alırken, kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7,3 trilyon TL'ye ulaştı.

2024 Yılı Yatırım Programında Deprem Tedbirlerine 510 Milyar TL Ayrıldı
17.01.2024 - 14:19,
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı'nda; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam ettiklerini belirterek, "2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12'nci Kalkınma Planında yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programdaki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirmiştik. Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12'nci Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik" dedi.

2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarının yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır. Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Madencilik, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılı Yatırım Programında Deprem Tedbirlerine 510 Milyar TL Ayrıldı - Son Dakika
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