2025 Ulaştırma Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantının başında Bakan Abdulkadir Uraloğlu, milletvekilleriyle tek tek tokalaştı. Bu sırada, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, elinde "Çorum Havayolları" yazan uçak ve hızlı tren maketiyle Bakan Uraloğlu'na eleştirilerde bulundu.

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.