23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Belediye Başkanları Makamlarını Çocuklara Devretti - Son Dakika
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Politika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Belediye Başkanları Makamlarını Çocuklara Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda Belediye Başkanları Makamlarını Çocuklara Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamlarını minik öğrencilere devretti. Çocuklar, yeni başkanların taleplerini iletti.

23.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:50
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek olmak üzere ilçe belediye başkanları da makamlarını minik öğrencilere devretti.

Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanırken, makam koltuklarına çocuklar geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamlarını çocuklara devrederek, yeni başkanların taleplerini dinledi.

Büyükşehir'deki devir teslim

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de, koltuğunu Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencisi Ceylin Gürcan'a devretti. Annesi Zuhal Gürcan, Okul Müdürü Mehmet Göksu, sınıf arkadaşları Eflin Tali ve Kayra Efe Yamaç ile birlikte Başkan Zeyrek ile bir araya gelen küçük Başkan Ceylin Gürcan, makam koltuğunu devraldı. İlk mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ceylin Gürcan, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu vurgusu yaptı. Gürcan'ın arkadaşları Eflin Ece ve Kayra da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Geleceğin güvencesi olan çocukları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü size emanet etti, size hediye etti. Çünkü geleceği sizler şekillendireceksiniz. O yüzden bizlerin sizler üzerindeki sorumluluğu çok fazla. Sizlerin de bu vatan için sorumluluğunuz çok fazla" dedi. Başkanlık koltuğunu devralan Ceylin ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenen ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Zeyrek, çocukların mutluluğu ve huzuru için çok çalışacaklarını vurguladı. Çocukların eğitiminin önemine de vurgu yapan Başkan Zeyrek, "Çünkü temel, her şeyden önemli. Bir binanın temeli düzgün olmadıkça, üstü de düzgün olamaz. Atılan bu temellerde öğretmenlerin de emekleri çok fazla. Onlara da defalarca teşekkür edelim. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ne güzel çocuklara emanet etmiş. Çocukların değerini sevgili Atam, daha o günlerden dile getirmiş ve bizleri de bugünü hatırlamamız için bu tarihi bayram ilan etmiş. Biz de o emaneti geleceğe taşımak için en iyi şekilde görevimizi yapacağız. Bunu yapmak için biz çok çalışıyoruz. Öğretmenleriniz çok çalışıyor, anne-babalarınız çok çalışıyor; sizler de çok çalışacaksınız" dedi.

Yunusemre'deki devir teslim

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti. Şehirlerine lunapark, eğlence merkezleri, okulları için destek, güzel yaşam alanları isteyen öğrenciler verdikleri sosyal mesajlarla da takdir topladı. Öğrencileri dinleyen Başkan Semih Balaban, "İstekleriniz bizim için emirdir" dedi. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine vurgu yapan Başkan Balaban, "Kurucumuz ve Kurtarıcımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızla güzel duygular yaşadık. Hepsi bizim göremediğimiz düşünceleri o güzel dünyalarında bize anlattılar. Ben başta kendi çocuklarımız olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara ve onları yetiştiren annelere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun çocuklar. Ben de sizi kutluyorum. Buraya neşe kattınız" diye konuştu. Başkan Balaban'a eşi Serap Balaban eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Belediye Başkanları Makamlarını Çocuklara Devretti - Son Dakika
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