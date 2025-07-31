ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye genelinde 26 ilde 1985 kişiyle gerçekleştirdiği Temmuz 2025 anketinde "Terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Anketin sonuçları, toplumun farklı kesimlerinin sürece yaklaşımındaki farklılıkları gözler önüne serdi.
Anket, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, %95 güven aralığı ve ±2,45 hata payıyla hazırlandı. Dağılımda genel seçimlerdeki seçmen sayısı esas alındı.
Son Dakika › Politika › 26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket - Son Dakika
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