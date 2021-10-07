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28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı - Son Dakika

28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı

07.10.2021 07:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü toplantısında "Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık" ifadeleriyle Meral Akşener'in 28 Şubat kararlarıyla ilgili 32. Gün'e verdiği röportajı izletmişti. Buna sözler sonrası Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 2001'de AK Parti Kurucu Üyeliği, 2015'te Başbakan Yardımcılığı, 2020'de ise Cumhur İttifakı'na katılmayı teklif ettiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine geçmesinin ardından AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat kararlarıyla ilgili 32. Gün'e verdiği röportajı izleterek "Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu saçmaktan geri kalmaz. Bize saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur" dedi.

AKŞENER, 32. GÜN RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

Söz konusu 32. Gün röportajında ise Akşener, "Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza atanlardan biri de bendim ve uygulanacak. Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Başka çaresi yok, uygulanacak. İçişleri Bakanı olarak benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. MGK'nın kararlarının uygulanması gerekir, ben uygulayacağım" ifadelerini kullanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 28 ÇIKIŞINA YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Davutoğlu ile ortak açıklamada bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 28 Şubat çıkışına yanıt verdi.

"GEÇMİŞTE PARTİ KURUCULUĞU, BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE İTTİFAKLIK TEKLİF EDİLDİ"

28 Şubat kararlarında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da imzası olduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Eğer 28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Sayın Erdoğan'a çok üzülürüm. Çünkü aynı Sayın Erdoğan, 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te bana Başbakan Yardımcılığı teklif etti. Aynı Sayın Erdoğan, 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip 'Buyrun beraber bir berber dükkanı kuralım' dedi. Ben bunların tamamını reddettim" dedi.

"DAYAK YERİM POSTA YEMEM"

Akşener konuşmasının sonunda , "Bu arada unutmadan söyleyeyim; bu ülkede ölümle tehdit edildim. Evim basıldı, her şeyler oldu ama yani bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim, posta yemem" ifadelerini kullandı.

28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı

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Son Dakika Politika 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı - Son Dakika
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