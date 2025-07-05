Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı. İstanbul ve Antalya'da sürdürülen soruşturmalarda üç belediye başkanı gözaltına alındı. İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.
Antalya'daki operasyonda ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bu operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplama kararı aldı. Özel'in saat 10.30'da parti MYK'si ile toplantı yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Politika › 3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel, MYK'yi topluyor - Son Dakika
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