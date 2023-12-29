Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak\'tan Filistin\'e destek yürüyüşü çağrısı geldi

112\'yi arayıp "Etrafımda çok ölü var" dedi! Ekipler gerçeği çok geçmeden anladı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Yaklaşık 3 yıl sonra açıklama yapan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile Filistin yürüyüşüne destek çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE ÇAĞIRDILAR

Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta düzenleyeceği Filistin'e destek yürüyüşü için çağrıda bulunan Berat ve Esra Albayrak çifti, vatandaşları Galata Köprüsü'ne çağırdı.

"ADRESİMİZ GALATA KÖPRÜSÜ"

Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda videoya "Yeni yılın ilk mesajı: Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için Adresimiz Galata Köprüsü" notu düşüldü.

BAKANLIK KARİYERİ 2015'TE BAŞLADI

Berat Albayrak 2015 yılından 2018 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018 yılından 2020 yılına kadar ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Albayrak, Kasım 2020 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.