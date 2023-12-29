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Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi - Son Dakika
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Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi

İstifa ettiği 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana ilk kez kamera karşısına geçen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta yapacağı ''Filistin'e destek'' yürüyüşü için çağrı yaptı. Eşi Esra Albayrak ile birlikte video paylaşan Berat Albayrak, vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet etti.

29.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:30
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Yaklaşık 3 yıl sonra açıklama yapan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile Filistin yürüyüşüne destek çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE ÇAĞIRDILAR

Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta düzenleyeceği Filistin'e destek yürüyüşü için çağrıda bulunan Berat ve Esra Albayrak çifti, vatandaşları Galata Köprüsü'ne çağırdı.

"ADRESİMİZ GALATA KÖPRÜSÜ"

Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda videoya "Yeni yılın ilk mesajı: Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için Adresimiz Galata Köprüsü" notu düşüldü.

3 yıl sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak vatandaşları Filistin yürüyüşüne davet etti

BAKANLIK KARİYERİ 2015'TE BAŞLADI

Berat Albayrak 2015 yılından 2018 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018 yılından 2020 yılına kadar ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Albayrak, Kasım 2020 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak\'tan Filistin\'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
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SON DAKİKA: Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi - Son Dakika
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