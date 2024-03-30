31 Mart\'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kala ülke genelindeki sandık ve seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) paylaştığı sandık ve seçmen sayısına göre, ülke genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe 719 bin 760 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın seçmen sayısı belli oldu
İstanbul'da 11 milyon 814 bin 625 kişi ile Türkiye'nin en çok seçmen sayısına sahip ili olurken 11 milyonu aşkın vatandaş 33 bin 267 sandığa gidecek.
Başkent Ankara'da ise 4 milyon 304 bin 874 seçmen 13 bin 253 sandıkta oy kullanacak. İzmir'de ise 10 bin 697 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 kişi kent için tercihini yapacak. - ANKARA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
Edirne İl Seçim Kurulu, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçim malzemelerini içeren torbaları teslim etti. Torbaların içinde oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu bulunuyor.
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