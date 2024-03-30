31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak - Son Dakika
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Politika

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak

31 Mart\'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kala ülke genelindeki sandık ve seçmen sayısı belli oldu. Türkiye genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Ankara'nın Çankaya ilçesi en yüksek seçmen sayısına sahip ilçe olurken, İstanbul'da 11 milyon 814 bin 625 kişi, Ankara'da 4 milyon 304 bin 874 kişi ve İzmir'de 3 milyon 459 bin 970 kişi oy kullanacak.

30.03.2024 17:49
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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kala ülke genelindeki sandık ve seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) paylaştığı sandık ve seçmen sayısına göre, ülke genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe 719 bin 760 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın seçmen sayısı belli oldu

İstanbul'da 11 milyon 814 bin 625 kişi ile Türkiye'nin en çok seçmen sayısına sahip ili olurken 11 milyonu aşkın vatandaş 33 bin 267 sandığa gidecek.

Başkent Ankara'da ise 4 milyon 304 bin 874 seçmen 13 bin 253 sandıkta oy kullanacak. İzmir'de ise 10 bin 697 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 kişi kent için tercihini yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak - Son Dakika

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