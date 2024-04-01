31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak.
Türkiye genelinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla itiraz süreci de başladı. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 13 günlük bir takvimde sonuçlanmış olacak. Buna göre sandık kurulu kararlarına itirazlar 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapabilecek. İlçe seçim kurulları, başvuruları 2 gün içinde yani 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak.
Buradan gelen itirazların reddine karar verildiğine ise iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek. Buradaki itiraz süresi ise 5 Nisan günü saat 17.00'de sona erecek. İl seçim kurullarının da karar vermek için önünde 2 günü var. Kurullar, 7 nisan Pazar gününe kadar başvuruları karar bağlayacak.
İtirazlar il seçim kurullarında kabul bulmazsa, başvurucuların son adresi YSK olacak. YSK sürecinde siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvuracak ve 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek. YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra, 13 Nisan tarihinde YSK tarafından duyurulacak.
Öte yandan, itiraz başvuruları son tarihe kadar giderse YSK bayramda mesai yapmış olacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İtiraz Süreci Başladı - Son Dakika
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin başında olduklarını ve atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olduğunu ve MHP'nin desteğinin sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.
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