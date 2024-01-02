 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılabilecek partileri açıkladı. Seçimlere 36 siyasi parti katılacak.

02.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:13
Abone Ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

36 PARTİ KATILABİLECEK

YSK Başkanı Yener açıklamasında şunları kaydetti; "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir."

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:

  • Adalet Birlik Partisi
  • Adalet Partisi
  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Anadolu Birliği Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Aydınlık Demokrasi Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • Büyük Türkiye Partisi
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Demokrasi ve Atılım Partisi
  • Demokratik Sol Parti
  • Demokrat Parti
  • Emek Partisi
  • Gelecek Partisi
  • Genç Parti
  • Güç Birliği Partisi
  • Hak ve Özgürlükler Partisi
  • Halkın Kurtuluşu Partisi
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  • Hür Dava Partisi
  • İYİ Parti
  • Memleket Partisi
  • Millet Partisi
  • Milliyetçi Hareket Partisi
  • Milli Yol Partisi
  • Saadet Partisi
  • Sol Parti
  • Türkiye İşçi Partisi
  • Türkiye Komünist Hareketi
  • Türkiye Komünist Partisi
  • Vatan Partisi
  • Yeniden Refah Partisi
  • Yenilik Partisi
  • Yeni Türkiye Partisi
  • Zafer Partisi
31 Mart\'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: bir ülkede 36 farklı parti seçime girer mi? daha doğrusu 36 farklı düşünce olabilir mi ? Yanıtla 17 3
  • Uğur RİZE: 12500 tl olmassa en düsük emekli maası vermicem oyyyyy Yanıtla 8 7
  • mert çelik: ne farketcekkı Yanıtla 12 2

Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Yener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak - Son Dakika


12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı

Son Dakika
12:32 Japonya'yı ayağa kaldıran görüntü! 300 yolcunun bulunduğu uçak bir anda alev aldı
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement