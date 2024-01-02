31 Mart\'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

36 PARTİ KATILABİLECEK

YSK Başkanı Yener açıklamasında şunları kaydetti; "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir."

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler: