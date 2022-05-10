Aday ve ittifak tartışmaları sürerken anketler açıklanmaya devam ediyor. ORC Araştırma, 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,2 olarak kaydedildi. Millet İttifakı ise oylarını yüzde 42,5'e yükseltti.
ORC anketinde partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:
AK Parti yüzde 28,0
CHP yüzde 24,1
İYİ Parti yüzde 18,4
HDP yüzde 8,7
MHP yüzde 7,2
Gelecek Partisi yüzde 2,1
DEVA Partisi yüzde 2,0
Saadet Partisi yüzde 1,6
TDP yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4
BTP yüzde 1,3
Memleket yüzde 1,1
DP yüzde 0,6
BBP yüzde 1,0
Diğer yüzde 0,9
Son Dakika › Politika › 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı - Son Dakika