5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Balıkesir'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Balıkesir'de Gerçekleşti

5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Balıkesir\'de Gerçekleşti

Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması' temalı sempozyumda, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit sürdürülebilir tarımın önemine ve devletlerin uluslararası anlaşmalara taraf olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

24.04.2025 13:02  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi tarafından, 'İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması' teması ile düzenlenen '5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu' gerçekleştirildi. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, sempozyumda bir konuşma yaparak, "Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatların da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temasıyla düzenlenen 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'nda Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de bir konuşma yaptı. Dünya üzerinde değişen yaşam şartları, kentleşme ve artan nüfusla birlikte insan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da fazlalaştığını söyleyen Başkan Yiğit, tarımsal üretimin önemine değindi.

Doğal kaynakların sınırlı olmasının tarım sektörünü ve sağlıklı çevrede yaşamanın önemini ortaya çıkardığını belirten Yiğit, "Bu alandaki üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak gerekliliği sürdürülebilirlik kavramını ve buna ilişkin mekanizmaların geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu. Yiğit, dünya genelinde görülen olumsuz gelişmelerin tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnsan yaşamının devamlılığı ve ülke ekonomisi açısından tarım sektörü stratejik bir öneme sahip olup sürdürülebilir bir tarım politikasının uygulanması ve geliştirilmesi çevre ve doğal kaynakların korunması devletlerin bu alanda belirleyecekleri stratejileri ve politikalarında güncel ve önemli gündem maddeleri olarak yerini almaktadır. Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatlarda da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. İç hukukumuzda Anayasamızda yazan kurallar başta olmak tarım ve çevre hukukunda getirilen hukuki ve yasal düzenlemelerin yanında ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması gibi birçok uluslararası sözleşme devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır."

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da sempozyumun 5. kez uluslararası nitelikte düzenlendiğini ve katılımcılar dolayısı ile yavaş yavaş Avrasya ülkeleri başta olmak üzere balkanlar ve Avrupa devletlerini de kapsadığını ifade etti.

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi Başkanı İsmail Furkan Erkeçoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan ve Amerika'dan akademisyenler katıldı. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zeki Yiğit, Politika, Eğitim, Çevre, Hukuk, Yargı, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Balıkesir'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’dan İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler
13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:29:08. #7.11#
SON DAKİKA: 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu Balıkesir'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.