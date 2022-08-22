6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oluşan 6'lı masa Saadet Partisi Genel Merkezinde altıncı kez bir araya geldi. İlk turun son toplantısını yapan 6 lider, 2. tur görüşmeleri için de tarih verdi. Buna göre bir sonraki toplantı, 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00'da CHP Genel Merkezinde gerçekleştirecek.

6 LİDERDEN "HERKESİN CUMHURBAŞKANI" MESAJI

Toplantının ardından 6 parti liderinin imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Ortak açıklamada cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak "Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" denildi.

"TOPLANTIDA GEÇİŞ SÜRECİNİN PLANLANMASINA ZAMAN AYRILDI"

Toplantıda konuşulanlarla ilgili BBC Türkçe'ye bilgi veren bir kaynak, "6'lı masanın baştan beri üç tane temel hedefi var; ortak aday çıkarmak, geçiş sürecini birlikte planlamak ve birlikte yönetmek, anayasa değişikliğini sağlayacak kadar milletvekili çıkarmak. Bu ortak hedefler doğrultusunda adımlar atılıyor. Toplantıda asıl konuşulan şey, geçiş sürecinin planlaması. Daha çok buna zaman ayrıldı. Çünkü biraz bu süreci bizzat liderler götürecek" dedi.

"ADAY OLACAK KİŞİ, YETKİLERİN NE OLDUĞUNU ÖNCEDEN BİLECEK"

Cumhurbaşkanının yetkilerinin de bu çerçevede konuşulduğunu belirten kaynak, "Yani aday olacak kişi, yetkilerinin ne olduğunu önceden bilecek, buna göre karar verecek" dedi.

"EN FAZLA VEKİL ÇIKARACAK FORMÜLLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

En fazla milletvekilini çıkaracak seçim işbirliği formülü üzerinde de çalışıldığını belirten kaynak "Bu ikili, üçlü ittifaklar olabileceği gibi tek bir ittifak da olabilir. İttifak konusunda esnek modellemeler yapmakta hiçbir sıkıntı yok.En fazla milletvekili çıkaracak formüller diyoruz ya bunlar çalışılıyor. Aday meselesi ise en son açıklanacak konu olur. Geçiş süreci yıl sonuna kadar tamamlanır. Aday ismi ve ittifaklar ancak seçim sürecinde netleşir, eğer bir baskın seçim olmazsa, ki çok zayıf ihtimal, yılbaşından önce bu konularda netleşme olmaz" ifadelerini kullandı.