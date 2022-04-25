6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası - Son Dakika
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6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası

25.04.2022 12:12

Henüz seçim takvimi ilan edilmedi ancak herkesin en çok merak ettiği şey, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Dün 6'li masanın liderlerinin bir araya gelmesinden sonra, Habertürk yazarı Nasuhi Güngör o ismin Meral Akşener olabileceğini öne sürdü. Güngör'e göre Akşener'in "başbakanlık" telaffuzu ise hedef şaşırtmaca.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde dün yeniden bir araya geldi. 20.25'te başlayan toplantısı gece saatlerinde sona erdi.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Milli egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclis'imizin, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de açılışının 102. yıl dönümünden bir gün sonra bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri olarak, TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ TANIMI DA YAPILDI

Liderlerin imzasıyla yayınlanan açıklamanın devamında ise "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz" satırları yer aldı.

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi?

MERAL AKŞENER ADAY MI OLACAK?

Kritik toplantının ardından Ankara kulisleri hareketlenirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nasuhi Güngör, Habertürk'teki yazısında Meral Akşener'in "Başbakanlığa talibim" açıklamasının bir strateji olabileceğini belirtti. Adaylık tartışmalarından uzak kalan Akşener'in yıpranmadığını ve böylelikle manevra alanının geniş olduğunu belirten Güngör, İYİ Parti liderinin adaylık sürprizi yapabileceğini öne sürdü.

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Son Dakika Politika 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası - Son Dakika
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