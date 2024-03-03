Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen 85 yaşındaki vatandaş: "Allah O'nu başımızdan eksik etmesin"

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Mitingi gençler kadar yaşlılardan da yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ı görmek için yatağından kalkıp gelen 85 yaşındaki Ünal Doğu, "Allah O'nu başımızdan eksik etmesin" diyerek Erdoğan hayranı olduğunu belirtti.

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Muğla'da halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için miting yapılacak alana binlerce kişi akın etti. Muğla Merkez ilçesi Menteşe'nin yanı sıra Muğla'ya bağlı diğer 12 ilçeden Erdoğan hayranları alanı mitingden saatler önce doldurdu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alındı.

"Allah O'nu başımızdan eksik etmesin"

Miting yapılacak alana akın edenler arasında gençler, kadınlar ve çocuklar kadar refakatçileri ile gelen yaşlılar da dikkat çekti. Erdoğan hayranı olduğunu ve kendisini görmek için geldiğini belirten 85 yaşındaki Ünal Doğu, ilerleyen yaşına rağmen Erdoğan'ın kendisini hep heyecanlandırdığını söyledi. Doğu, "Biz 25 yıldır Cumhurbaşkanımız ile birlikte çalışıyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ve her şartta yanındayız. Yaşadığımız müddetçe yanında olacağız, Allah O'nu başımızdan eksik etmesin. Her konuda Türkiye'yi en az 3-4 kat büyüttü. 25 yılda ciddi başarılara imza attı. Ekonomiden, siyasetten, tarımdan, ticaretten her şeyden önce geliyor. Ben minnet, şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.