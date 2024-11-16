A Parti Bursa\'da Toplandı

Politika

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, partisinin kuruluşunun ardından Ankara dışındaki ilk ziyaretinde, milletin evladı olarak Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

A Parti'nin hadde hududa riayetle yolculuğa başladığını belirten Ağıralioğlu, "Türk milletinin iyi bir plana ihtiyacı var. Siyaset bir hamaset girdabında boğulurken 'Biz de bir tarafında olalım.' hevesindeki bir kadro değiliz. 'Milletin A planıyız.' derken kastettiğimiz şey, milletin bundan daha fazlasını yapabileceği, bulabileceği, zenginliğe kavuşabileceğidir. A Parti, aileye konuşur gibi konuşabilen, partililere konuşurken kendi evine konuşur gibi konuşabilen bir partidir." diye konuştu.

Ağıralioğlu, "Daha iyi bir Türkiye mümkün müdür?" sorusunun cevabını vereceklerini ifade etti.

Devleti ve temsili sadeleştireceklerini, devlete bir planlama kapasitesi kazandıracaklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Çocuklarımızla gürül gürül bir istikbalin, üretenlerimizle bolluk bereket içerisinde bir ülkenin, çiftçilerin alın terinin hakkını alabildiği bir memleketin hayalindeyiz, gayretindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Yavuz Ağıralioğlu'na hediye takdim edildi.