AA, NATO Zirvesi'ni 13 dilde 300'den fazla çalışanla takip etti

Anadolu Ajansı (AA), NATO Ankara Zirvesi'ni güçlü ekibiyle özel içeriklerle sahada ve haber merkezinde 300'ün üzerinde çalışanla anbean takip ederek, 13 dilde abonelerine duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjındaki yoğun temasları, ikili görüşmeleri ve mesajları Son Dakika'>son dakika koduyla haberleştirildi.

Ajans, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun bir hazırlık süreci yürüttü.

Zirve öncesi merkezi NATO Karargahına ev sahipliği yapan Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, AB Genişleme Komiseri Marta Kos, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'nin yanı sıra NATO üyesi bazı ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirildi.

Zirve için dünyanın farklı bölgelerinden gelen yerli ve yabancı 3 bin civarı basın mensubu için İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen hazırlıklar, liderlerin havalimanlarındaki karşılama törenleri ve temasları ekipler tarafından takip edildi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde NATO Savunma Sanayi Forumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programından önemli mesajlar ve görsel içerikler kamuoyuna ulaştırıldı.

Trump'ın resmi ziyareti

Zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Ankara Havalimanı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki A+ tipi karşılama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ve heyetler arası görüşmeye dair önemli ayrıntılar, mesajlar ve özel içerikler, Ajans'ın uluslararası abone ağı aracılığıyla dünyaya duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyonun ayrıntıları, AA ekiplerince üretilen zengin görsel içerikleri ve canlı yayınlarla dünya gündemine taşındı.

Zirvenin ikinci gününde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda sabah koşusu ve bu sırada çevredekilerle selamlaştığı anlar, AA ekiplerince fotoğraflanıp görüntülendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılış toplantısı, aile fotoğrafı çekimi ve liderlerin temasları gün boyunca özel içeriklerle servis edildi. Zirvenin kapanış bölümünde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerin basın toplantılarındaki değerlendirmeleri anbean abonelere sunuldu.

İki gün süren zirvede öne çıkan konular, gelişmeler ve ayrıntılar Ajansın kurumsal sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Zirve boyunca çekilen kareler, AA abonelerinin yanı sıra uluslararası partner haber ajanslarına da kesintisiz ulaştırıldı.

Bu sürede Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere 13 farklı yayın dilinde 2 bin civarı haber metni, 4 bin karenin üzerinde fotoğraf, 250 civarı video, 30 infografik, onlarca multimedya ve podcast içeriği hazırlanarak yerli ve yabancı basın kuruluşlarının kullanımına sunuldu.