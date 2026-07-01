AB Başkanı Leyen Azerbaycan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Başkanı Leyen Azerbaycan'da

01.07.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmek için resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a geldi.

Leyen, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Cos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Leyen'in temasları çerçevesinde, Azerbaycan ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel meselelerinde ele alınması öngörülüyor.

Leyen'in yarın ise Ermenistan'ı ziyaret etmesi ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Başkanı Leyen Azerbaycan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

17:43
Gerçek ortaya çıktı Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım’ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: AB Başkanı Leyen Azerbaycan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.