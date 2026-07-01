AB Başkanı Leyen Azerbaycan'da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a geldi.

Leyen, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Cos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Leyen'in temasları çerçevesinde, Azerbaycan ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel meselelerinde ele alınması öngörülüyor.

Leyen'in yarın ise Ermenistan'ı ziyaret etmesi ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesi bekleniyor. - BAKÜ