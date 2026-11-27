Belçika'da düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerin, AB'nin 2028-2034 bütçesine dair görüşmeleri çıkmaza girdi. Yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesinin ardından zirvenin ikinci günü iptal edildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) dün başlayan 2028-2034 bütçesine ilişkin görüşmeler çıkmaza girdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde ele alınan bütçeyle ilgili görüşmelerin ikinci günü, yedi üye ülkenin görüşmeleri boykot etmesinin ardından iptal edildi.

AB'nin yeni bütçe görüşmelerinde ülkeler ikiye bölündü. İspanya ve İtalya gibi ülkeler, daha büyük bir bütçeyle tarım ve yoksul bölgelere destek gibi geleneksel AB harcamalarını muhafaza etme taraftarıyken, Almanya ve İsveç gibi ülkeler AB'nin hedeflerini daraltmasını ve yatırımları savunma ile güvenliğe yöneltmesini talep etti.

Başlangıçta 2 trilyon euroluk bir bütçe öneren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu teklifi revize ederek önerdiği 204 milyar euroluk kesinti, harcamaların azaltılmasını talep eden ülkeler tarafından yeterli bulunmadı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, toplamda 250 milyar euroluk kesinti talep etti. Ülkelerden bir kısmı tarım ve bölgesel kalkınma fonlarının muhafaza edilmesini talep ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçeyi küçültmenin stratejik bir hata olacağını savundu. Macron, böyle bir kararın ABD ve Çin ile rekabet halindeki birliğin rekabet gücünü daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Zirvede liderler küçük gruplar halinde saatlerce görüştü; ardından bütçe kesintisi isteyen ülkelerden Danimarka, İsveç, Belçika ve Avusturya toplantılardan çekildi. Liderler, uygulanan müzakere yönteminin kendilerini birbirine düşürmeyi amaçladığını ileri sürdü.

"Bizi bölmeye çalıştıkları açıktı"

Adı açıklanmayan bir diplomat, "Bizi bölmeye çalıştıkları açıktı. Yedi ülkenin her birine bir hediye verip, bizi kendi taraflarına çekmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. Oturumları boykot eden yedi ülkeden birini temsil eden diplomat ise "Bu gerçek bir müzakere değildi. İşler çok kötü gitti" dedi.

Gece geç saatlerde ortaya çıkan kriz, AB'nin 27 hükümeti arasında uzlaşma sağlamakla görevli olan ve yıl sonundan önce bütçe uzlaşısı sağlamayı hedefleyen AB Konseyi Başkanı Costa üzerindeki baskıyı artırdı. Costa, zirvenin ikinci gününe devam etme planından vazgeçti; görüşmelerin ardından gece yerel saatle 01.00'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte düzenlediği kapanış basın toplantısını ise 11 dakikayla sınırlı tuttu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, üye devletler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bütçe zirvesinin bugün yapılması planlanan ikinci gün oturumunun gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Bugün nihai bir anlaşmaya varamadık. Bu sürpriz değil, ben de farklı bir sonuç beklemiyordum. Yarın görüşmelere devam etmeyeceğiz. 17 Aralık'ta yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

"Ortada hiçbir şey yok"

Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Buradan alınan sonuç çok daha fazla olmalıydı. AB'nin bir sonraki uzun dönem bütçesine yönelik olağanüstü zirve, bizi sonuca yaklaştırmayı başaramadı. Bunca çaba, bunca siyasi tartışma bunca açıklama. Ortada hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaya varamadık"

AB Konseyi Başkanı Costa, basın toplantısında, "Anlaşmaya varamadık. Bazı üye devletler daha fazla kesinti istedi. Çoğu buna karşı çıktı. Hatta bazıları özellikle uyum fonlarındaki kesintilerin bir bölümünün geri alınmasını önerdi. Üye devletlerin büyük çoğunluğu tarım ve uyum için ayrılan fonların daraltılmamasını istedi" ifadelerini kullandı.

Costa, Komisyonun Ukrayna'ya ilave kredi sağlanması önerisinin de görüşüldüğünü belirterek, "24 üye devlet öneriyi destekledi. Bunlardan Bulgaristan, yalnızca askeri olmayan bileşene katılacak. Bu konuyu aralık ayında yeniden ele alacağız" diye konuştu.

Costa, yeni bütçe için hedefin 1 Ocak 2028 tarihi olduğunu ve bunun için yıl sonuna kadar nihai anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'ya 2027'de verilecek 45 milyar euroluk destek önerisinden söz etti. Von der Leyen, teklife 24 ülkenin destek verdiğini yineleyerek "Şimdi çalışmayı sonuçlandırmak Konsey'in elinde" dedi.

AB'nin 2028-2034 bütçesinde uzlaşma sağlanması için teknik açıdan bir yıl daha var; ancak AB yönetimi, Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in favori gösterildiği nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bütçe görüşmelerini bitirmeyi hedefliyor.

AB diplomatları, Costa'nın önümüzdeki haftalarda yeni kesintiler içeren bir bütçe önerisi sunmasının beklendiğini açıkladı.