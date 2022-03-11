AB Delegasyonu Başkanı Landrut: "Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı" - Son Dakika
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AB Delegasyonu Başkanı Landrut: "Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı"

11.03.2022 11:20
AB Delegasyonu Başkanı Landrut: "Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Barış Zirvesi'ne ilişkin, "Her türlü diplomatik girişim, bu durumda özellikle Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Barış Zirvesi'ne ilişkin, "Her türlü diplomatik girişim, bu durumda özellikle Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Türkiye-Ukrayna- Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Barış Zirvesi ile bir araya gelmesine ilişkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüşmeleri değerlendiren Büyükelçi Nikolaus şunları söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu gayrimeşru ve gerçekten uluslararası hukuku çiğneyen saldırganlığının kabul edilemez olduğunu birkaç kez kamuoyu önünde dile getirdik. ve şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterirken savaşı durdurmak için her şeyin yapılması gerekiyor. Ayrıca insani desteğe izin vermek için bu bağlamda gerçekleşen her türlü temas yapılmalı. Her türlü diplomatik girişim, bu durumda özellikle Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz."

Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hakkında son haftalarda önemli kararlar aldığının altını çizen Landrut, "AB, bu saldırganlık nedeniyle Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı. AB, Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde artırdı. AB ve liderleri, diplomatik bağlamda dahil olarak ileri seviyede diplomatik çözümler denedi. Bu yüzden her gün ve her cephede aktifiz" dedi.

Yaptırımların yeterli olup olmadığı sorusu yöneltilen Landrut, "Elbette yeterli olsun ya da olmasın her zaman bir yansıması vardır. Dün bazı kişiler için ek yaptırımlar üzerinde anlaşıldı. Dolayısıyla bunların etkinliği ve gerekliliği tartışması konusunda ise maalesef yaptırım istemiyoruz ama durum böyle olduğu sürece daha fazla yaptırımın gerekliliği gündemimizde olacak" diye konuştu. - ANKARA

AB Delegasyonu Başkanı Landrut: Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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