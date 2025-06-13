AB Delegasyonu Başkanı Ossowski\'den İsrail\'e Uyarı

Şanlıurfa'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Büyükelçi Ossowski ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde geldikleri kentte, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Ossowski'nin, valilik şeref defterini imzalamasının ardından makam odasına geçildi. Vali Şıldak tarafından günün anısına Büyükelçi Ossowski'ye Göbeklitepe tablosu hediye edildi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Ossowski ve beraberindeki heyet Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti. Gülpınar, heyetin Şanlıurfa'ya yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle farklı bir şehir olan Şanlıurfa'yı kendilerine detaylı bir şekilde tanıtacaklarını söyledi.

"İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya çağırıyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükelçi Ossowski, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilkin açıklamasında ise "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Askeri yollarla gerilimin artırılması, tırmandırılması hiçbir zaman çözüm yolu olamaz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA