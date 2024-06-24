AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Gazze'de İnsani Yardım Girişinde İlerleme Kaydedilemedi

Politika

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini ifade ederek, "5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası desteğe rağmen Gazze'de ateşkes sağlanamadığını ifade ederek, "Biden'ın teklifinden üç hafta sonra, başta AB olmak üzere güçlü uluslararası desteğe rağmen hiçbir ilerleme elde edemedik. Ateşkes açısından hiçbir yere varabilmiş değiliz. Netanyahu'nun dün gece veya bu sabah düzenlediği basın toplantısı da, tarafların bu teklifi uygulamak istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi açıkça görülüyor ki ateşkes hiçbir şekilde söz konusu değil. İnsani durum ise gerçekten felaket seviyesinde" dedi.

"5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'in Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini vurgulayan Borrell, "Binlerce kamyon sınırda giriş yapmak için beklerken, içeride açlık tehdidi artıyor. 5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya ve sınırdan içeriye yardım girişi olmadığı sürece daha fazla gıda göndermenin bir anlamı yok" dedi.

Gıda maddelerinin sınırda sonsuza kadar bekleyemeyeceğine dikkat çeken Borrell, "Bu tüm üye ülkeler için gerçek bir endişe kaynağı. İnsani yardımın Gazze'ye girişini sağlamak için baskı yapmaya devam etmek zorundayız. Bunun ise bir ateşkes olmadan mümkün olmayacağı artık net bir şekilde görülüyor" dedi.

Krizin bölgeye yayılmasından endişe ettiklerini de ifade eden Borrell, İsrail ve Lübnan arasında yaşanacak bir çatışmadan kaçınılması için arabuluculuk çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. Borrell, Lübnan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB'nin desteğine güvenebileceğini ifade etti.

Hamas ve İsrailli yerleşimcilere yaptırım

AB Konseyi'nin Hamas'a ve şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda siyasi anlaşma sağladığını duyuran Borrell, "Bu siyasi uzlaşı, prosedürler dahilinde yakında kabul edilerek somut tedbirlere dönüştürülecektir" ifadelerini kullandı. Borrell, Hamas ve İsrailli yerleşimciler aleyhinde alınacak tedbirlere ilişkin ise detay vermedi.

Macaristan'ın vetosuna rağmen Ukrayna'ya 1,4 milyar euro yardım

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'ya 1,4 milyar euro destek sağlanması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Macaristan'ın bu konudaki vetosunun aşılması için meşru bir yol bulduklarını açıklayan Borrell, "Yasal olarak bu varlıkların kullanımına ilişkin önceki kararlara katılmayan bir üye devletin bu varlıkların hangi amaçlara tahsis edileceğine ilişkin karar alma sürecine katılma hakkı da olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Bu hususta Macaristan'ın vetosunun artık bir engel teşkil etmeyeceğine işaret eden Borrell, "Artık bu şekilde bir blokaj söz konusu olmayacağı için süreci hızlandıracağız" diye konuştu.

"Gürcistan hükümeti, ülkeyi AB'den uzaklaştırıyor"

Borrell, Avrupa Birliği'nin Gürcistan ile üst düzey siyasi temasları azaltacağını ve finansal yardımları dondurmayı değerlendirmeye alacağını duyurdu. Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da tartışmalı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasından geri adım atmayan hükümetin ülkeyi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığını ifade eden Borrell, "Eğer Gürcistan hükümeti bu yolda ilerlemeye devam ederse Gürcistan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ilerleme kaydedemeyecek. Siyasi temaslarımızın seviyesini azaltacağız. Hükümete finansal yardımların askıya alınmasını değerlendireceğiz" dedi.

Basın toplantısında Borrell, Rusya'ya karşı kabul edilen 14. yaptırım paketine de değinerek, bu yaptırımlar çerçevesinde Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin hedef alındığını ifade etti.

Sırbistan'a Rusya uyarısı

Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle Sırbistan'ı uyaran Borrell, "Avrupa Birliği üyeliği, Batı Balkan ülkelerinin stratejik bir seçimidir. Bu nedenle Putin rejimi ile yakın ilişkiler sürdürmek, Avrupa Birliği içerisinde ortak bir gelecek inşa etme hedefiyle uyumlu değildir" dedi. - LÜKSEMBURG